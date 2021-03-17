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Экономика

ФНС объяснила влияние изменения кадастровой стоимости на налоги

ФНС объяснила влияние изменения кадастровой стоимости на налоги

Москва, 17 марта. Федеральная налоговая служба России разъяснила правила подсчета налогообложения при изменении кадастровой стоимости. В ряде случаев физлицам положены льготы.

Согласно закону, если стоимость кадастрового объекта налогообложения изменяется, то это не влияет на расчет налога на имущество физлица в этом и предыдущих периодах. Однако из правила есть два исключения.

Первое — если изменилась кадастровая стоимость объекта налогообложения из-за установки новой рыночной цены объекта. Вторым исключением является тот случай, когда кадастровая стоимость будет преобразована актом об утверждении результатов определения этой стоимости, а использование кадастра будет целью налогообложения.

Таким образом, большинству клиентов налоговой службы не придется тратить больше из-за пересмотра принципов расчета стоимости. Депутаты Государственной думы в ближайшее время рассмотрят поправки к закону о кадастре. Если инициатива будет принята, в сфере смогут работать только граждане с подтвержденными компетенциями.

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