ФНС объяснила влияние изменения кадастровой стоимости на налоги

Москва, 17 марта. Федеральная налоговая служба России разъяснила правила подсчета налогообложения при изменении кадастровой стоимости. В ряде случаев физлицам положены льготы.

Согласно закону, если стоимость кадастрового объекта налогообложения изменяется, то это не влияет на расчет налога на имущество физлица в этом и предыдущих периодах. Однако из правила есть два исключения.

Первое — если изменилась кадастровая стоимость объекта налогообложения из-за установки новой рыночной цены объекта. Вторым исключением является тот случай, когда кадастровая стоимость будет преобразована актом об утверждении результатов определения этой стоимости, а использование кадастра будет целью налогообложения.

Таким образом, большинству клиентов налоговой службы не придется тратить больше из-за пересмотра принципов расчета стоимости. Депутаты Государственной думы в ближайшее время рассмотрят поправки к закону о кадастре. Если инициатива будет принята, в сфере смогут работать только граждане с подтвержденными компетенциями.