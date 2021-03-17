После вакцинации у 10% людей не вырабатывается иммунитет к коронавирусу

Москва, 17 марта. Примерно у 10% людей после вакцинации от COVID-19 не вырабатывается иммунитет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

Россияне, заразившиеся британским и южноафриканскими штаммами коронавируса перенесли заболевание в средней и легкой форме.

"Пока у нас нет тяжело заболевших штаммами, ни 28 человек, которые привезли в РФ британский штамм, выявленные здесь, ни два человека, которые привезли южноафриканский штамм. Тяжелой "клиникой" пока, к счастью, не проявилось это заболевание у них", — отметила глава ведомства.

Британский штамм привезли из Европы, ОАЭ. Южноафриканский попал в Россию из ЮАР и Занзибара, отметила Попова. Специалисты отслеживают окружение людей, заразившихся новыми штаммами и ограничивают распространение вируса.

О мутации вируса в Великобритании стало известно в середине декабря прошлого года, из-за этого было многие страны приостановили авиасообщение с Королевством. На сегодня в России выявлено 28 случаев заражения британским штаммом. О появлении двух пациентов с южноафриканским штаммом Роспотребнадзор сообщил 16 марта.

За прошедшую неделю британский вариант вируса SARS-CoV-2 обнаружили еще в семи странах.За весь период циркуляции британского штамма 118 стран сообщили о выявлении этой мутации.