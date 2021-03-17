Жительница Сургута умерла после липосакции в челябинской клинике

Челябинск, 17 марта. Сообщается, что 46-летняя женщина умерла через 3 дня после пластической операции. Хирургическое вмешательство провели в челябинской клинике «Медеор».

Женщина приехала из Сургута в Челябинск на пластическую операцию осенью прошлого года. Это не первое хирургическое вмешательство, на которое решалась 46-летняя Юлия. В 2016 году она делала коррекцию шрама от кесарева сечения в этой же клинике, рассказал муж погибшей женщины. На этот раз супруга решила откачать лишний жир из ягодиц. Муж рассказал, что отговаривал супругу, но она настояла на своем.

После процедуры пациентке неожиданно стало плохо, и ее увезли в реанимацию челябинской горбольницы № 6. Там она вскоре скончалась. Муж погибшей уверен, что виноваты врачи, которые некачественно оказали медпомощь супруге.