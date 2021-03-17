Состав ВМС Японии пополнит третий по счету тральщик Etajima

Токио, 17 марта. Морские силы самообороны Японии примут на вооружение третий по счету корабль специального назначения Etajima типа Awaji.

Etajima — это последний и самый крупный тральщик в заказанной японскими военными серии. Его максимальная ширина составляет 11 метров, общая длина — 67 метров, а водоизмещение — 690 тонн.

Судно снабжено гидролокатором ZQS-4, способным искать глубоководные мины. Для подрыва глубоководных снарядов на корабле используется новая система обезвреживания от Mitsui Engineering & Shipbuilding (Mitsui E&S), которая имеет дистанционное управление. Эта система также может использоваться для нейтрализации скрытно установленных устройств.

Ранее стало известно, что Минобороны Японии форсирует работы по созданию истребителя нового поколения. Заниматься созданием боевого самолета будут до 500 специалистов Mitsubishi Heavy Industries.