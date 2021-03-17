Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов горячо поддержал позицию спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко по поводу отказа от производства неперерабатываемого пластика, в частности одноразовой посуды. Изначально такую идею предложила заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Сергей Вострецов считает, что идея очень своевременная и правильная.

«Пластиковая посуда — это вредительство, — эмоционально отметил парламентарий в комментарии ФАН. — Раньше всегда ездили на пикники с многоразовой посудой. Отдохнули, посуду помыли, все за собой убрали. Была культура — за собой прибираться. А сейчас — бутылки пластиковые, посуда одноразовая, никто за собой не убирает и все это валяется по всем паркам после выходных, на всех речках, на всех водоемах. Почему-то люди не считают нужным за собой убирать. Считают, раз это одноразовое, — поел и бросил. Культуры пока нет. А ведь этот пластик не сгниет и через сто лет!»

По словам собеседника ФАН, в этом вопросе он горячо поддерживает и Валентину Матвиенко, и всех разработчиков законодательства, направленного на защиту экологии.

«Не только пластиковая посуда, но и полиэтиленовые пакеты должны уйти в прошлое, — говорит парламентарий. — Должны быть только бумажные пакеты. Пусть люди вспомнят прошлое — носят с собой сетки, авоськи. Ничего страшного в этом нет: бросил такую сетку в карман и пошел. Если мы не будем прививать культуру людям, ничего не изменится. Не стоит ждать, пока все станут сознательными, так не получится. И так все вокруг загадили. Надо набраться мужества и закрыть этот вопрос раз и навсегда. Одноразовая посуда и одноразовые пакеты должны уйти в прошлое».

Ранее в Сочи в ходе обсуждения вопросов экологии местным отелям предложили полностью отказаться от использования пластика.