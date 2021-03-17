Нижегородец дважды ударил ножом сожительницу в шею

Нижний Новгород, 17 марта. Полиция задержала мужчину, который нанес своей возлюбленной несколько колото-резаных ран. Конфликт разгорелся на почве бытовой ссоры.

По предварительным данным, инцидент произошел в доме, расположенном на Путейской улице. Злоумышленник во время конфликта решил в качестве аргумента использовать холодное оружие. Спасти 27-летнюю местную жительницу смогла ее мать, которая вступилась за дочь. Пострадавшую женщину вскоре доставили больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Правоохранителям стало известно, что участники происшествия не имели постоянной работы, но часто посещали курсы и семинары по поиску смысла жизни. Теперь предполагаемый преступник дает показания по поводу своих действий. Против него в скором времени могут возбудить уголовное дело.

Также полицейские выясняют детали нападения самарского школьника на своего сверстника, сообщал ФАН. На перемене один из детей нанес своему однокласснику удар в область лопатки.