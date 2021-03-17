Украина с апреля останется без поставок топлива от «Роснефти»

Киев, 17 марта. Сжиженный углеводородный газ и дизельное топливо компании «Роснефть» не будут поставляться потребителям на Украине с 1 апреля текущего года.

Об этом сообщают украинское отраслевое издание Enkorr и Reuters со ссылкой на два источника. Они обращают внимание на письмо швейцарской нефтетрейдинговой компании Proton Energy Group SA — эксклюзивного поставщика дизельного топлива и СУГ «Роснефти» на Украину. Согласно тексту письма, опубликованному Enkorr, корпорация связала свое решение с действиями украинских властей.

Организация проинформировала клиентов, что в начале марта получила сведения от членов Нефтегазовой ассоциации Украины о том, что Служба безопасности страны не рекомендует сотрудничать с предприятием.

«С глубоким сожалением уведомляем вас, что Proton Energy Group SA приняла решение с 1 апреля 2021 года прекратить сотрудничество и остановить поставки нефтепродуктов на украинский рынок», — уточняется в копии письма на сайте Enkorr.

Письмо от Proton Energy касается ареста трубопровода «ПрикарпатЗападтранс» и обысков компании Glusco Energy SA, которая владеет частью бывших АЗС «Роснефти» в Незалежной. Представители нефтегазового холдинга «Роснефть» ранее прокомментировали слухи о государственном финансировании проекта «Восток Ойл».