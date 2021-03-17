Звезда «Сватов» Кравченко удивила фанатов фотографией времен своей молодости

Москва, 17 марта. Известная актриса Татьяна Кравченко поразила поклонников своей красотой в молодости. Архивный снимок был опубликован в фан-аккаунте звезды в Instagram.

Татьяна Кравченко снимается в кино с 1977 года, но стала очень популярна благодаря сериалу «Сваты». Она сыграла колоритную деревенскую женщину Валентину, супругу главного героя. Немногие поклонники знают, что в молодости Кравченко была изумительной красавицей.

«Вспоминая о молодости», — написали авторы публикации.

На черно-белой фотографии у артистки выразительные глаза, аккуратный нос и пухлые губы. Фанаты осыпали звезду комплиментами и сравнили ее с первыми красавицами Голливуда.

«Какая невероятная красавица! Даже удивительно! Татьяна — прекрасная артистка, очень нравится в «Сватах». Наверное, из-за нее и из-за Добронравова только сериал и смотрю!» — написала пользовательница. «Естественная красота! Взгляд — просто космос», — отметил другой фолловер.

Ранее сообщалось о смерти украинского артиста Ивана Марченко, который скончался после продолжительной болезни. Актер, сыгравший в «Сватах», боролся с раком костной ткани. Эта новость повергла в шок всех его коллег, включая Татьяну Кравченко.