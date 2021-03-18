Крым-2021: Проблемы есть, но жители полуострова уверены в правильности своего выбора 

Минуло ровно семь лет со дня принятия в состав России Республики Крым и Севастополя. Для крымчан 18 марта — это особенная и праздничная дата, ознаменованная долгожданным воссоединением. И несмотря на диверсии со стороны украинских властей, которые все эти годы всячески пытались усложнить жизнь жителей полуострова, регион преодолевает трудности, продолжает развиваться. Как изменилась жизнь крымчан? Насколько выросли зарплаты и пенсии? Что было построено за эти семь лет? Придут ли на полуостров китайские инвесторы? Эти вопросы обсудили политики, чиновники и активисты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам сенатора Российской Федерации, представителя Севастополя Екатерины Алтабаевой, в крымском референдуме приняли участие около 96% населения. И большая часть жителей полуострова своими голосами сказала: «Мы хотим вернуться в Россию». Сенатор признала, что итоги референдума до сих пор не признаны международным сообществом и это несколько усложняет жизнь полуострова, но у его жителей разочарования и сожалений нет. Они по-прежнему твердо уверены в своем выборе.

«В повседневной жизни это не мешает. У нас очень своеобразная банковская система. Не зашли мобильные операторы. Плюс сложности с ипотекой. Также непросто с учебным процессом из-за отсутствия дистанционного обучения. Порты Крыма практически не функционируют. Раньше даже из Европы приходили лайнеры, сейчас этого нет. И шенген не дают. Но нужно осознать, что было сделано за последние семь лет. Все блокады: энергетическая, транспортная, водная — были преодолены. Построен Крымский мост, аэропорт, трасса «Таврида». Начато строительство опреснителей и ремонт сетей. Вода сейчас подается круглосуточно», — заверила Алтабаева.

С тем, что фактически удалось преодолеть водную и транспортную блокаду согласился и сенатор Российской Федерации от города Севастополь, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Колбин. По его словам, регион продолжает развиваться несмотря на все усилия украинских властей затормозить этот процесс.

«Мы хотим и двигаемся в этом направлении. На верфях строятся военные корабли для Минобороны. Решаем вопросы сельского хозяйства. То нам свет, то воду отключат, но мы все преодолеваем потому, что перешли в правовое поле РФ. Преодолели водную и транспортную блокаду», — заявил он.

Хотя основные трудности позади, сенатор Российской Федерации от законодательной власти Республики Крым, председатель РОО «Русская община Крыма» Сергей Цеков уверен, что Украина должна ответить за крымскую блокаду.

«Недавно я направил письмо прокурору Крыма о необходимости возбуждения уголовного дела против украинского депутата Сенченко. Против Ислямова и Чубарова дела уже возбуждены. Они въезжают в Европу, но Европа не будет их арестовывать. Они говорят, что в Крыму нарушаются права человека, а про Украину молчат. В Европе на блокаду вообще не смотрят», — возмутился Цеков.

Но не все европейцы столь цинично относятся к выбору жителей республики вернуться в состав России. По признанию депутата Госдумы, заместителя председателя Комитета ГД по финансовому рынку Константина Бахарева, в «доковидный» период в Крым приезжали делегации практически из всех стран Евросоюза. Журналисты, общественные деятели, политики — здесь были все, кто хотел узнать настоящую правду.

«Когда в Крым приехали французские парламентарии, мы спросили, как описывают ситуацию французские СМИ. Они рассказали, в публикациях говорилось о том, что Крым — это сплошная военная база, жителей охраняют, чтобы на Украину не сбежали, что нет продуктов и крымчане заготавливают на зиму ежей», — поделился Бахарев.

По его мнению, такое поведение СМИ — это яркий образец западной пропаганды и лжи. Ведь ситуация на полуострове прямо противоположная. Если в 2014 году средняя зарплата в Крыму была около пяти тысяч рублей, то сейчас крымчане получают 35 тысяч.

«Да, эта цифра отстает от общероссийской и Крым не входит в число показателей регионов с высокой зарплатой. Но это лишь потому, что мы преодолеваем последствия развала украинской экономики», — уверен депутат.

Помимо роста зарплат, произошел еще и рост пенсий. И хотя проблема с уровнем цен осталась, разница между тем, что было, и тем, что есть сейчас — небо и земля, заявил в ходе конференции депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Высокие цены в магазинах он объяснил тем, что Севастополь «тупиковый город». Здесь конец железнодорожных путей и отсутствуют компании-поставщики. Поэтому пока приходится обходиться местным ритейлом. Сейчас главную задачу депутат видит в общем повышении уровня жизни в регионе. И над этим ведется серьезная работа, ведь «украинское наследство» досталось в плачевном состоянии: устаревшие заводы, пришедшие в негодность набережные, проблемы с канализацией. Часть набережных, к слову, уже реконструируют, готовясь к приему туристов.

Председатель РОО «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина сказала, что примером движения полуострова вперед служит развитие общины и появление новых СМИ.

«У нас есть информационное агентство, газета, журнал и сайт. Эти информационные ресурсы интересны и на Украине. Нас не внесли в списки заращенных СМИ, поэтому люди заходят на сайт с Украины и Канады. Плюс нас читают в Крыму», — рассказала Гридчина.

Она подчеркнула, что важным фактором для населения после вхождения Крыма в состав России стала возможность выбрать любой из трех языков для обучения: хоть русский, хоть украинский, хоть татарский.

«Дети уже связывают свое будущее с Россией. Потому низкий спрос на украинский, но он есть. Украинский выбирают больше для себя. Им хочется сохранить родной язык в семьях», — объяснила она.

Хотя Крым и остается непризнанным мировым сообществом, но бизнес — есть бизнес, перспективный регион не мог остаться незамеченным иностранными инвесторами. Исполняющий обязанности председателя Общественной палаты Республики Крым, политолог Александр Форманчук не исключил появления в республике китайских бизнесменов.

«Я на это рассчитываю. В 2014 году наша группа была в Китае. И Китай проявил интерес к Крыму. Они хотели построить большой порт для перевозки зерна, правда, потом китайцы ушли в тень. Но в последнее время ситуация изменилась, особенно после истории с «Мотор Сич». Я почти убежден, что Китай войдет в Крым потому, что теперь у него не будет нормальных отношений с Украиной», — заявил политолог.

Схожую мысль высказал и Дмитрий Белик, он добавил, что у полуострова есть неоспоримое преимущество — свободная экономическая зона. Плюс, регион развивается достаточно динамично: строятся объекты транспортной инфраструктуры, быта, обеспечена энергетическая безопасность, большая работа проводится в туристической сфере. В Крыму много центров отдыха, турбаз и курортных мест. А Севастополь интересен с точки зрения исторического туризма. Этот город культурного наследия, по мнению депутата, наряду с Москвой и Петербургом интересен как российским, так и иностранным туристам.