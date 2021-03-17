Воронежская область готовит льготы для инвесторов в сфере туризма

Воронеж, 17 марта. Меры поддержки предприятий, занятых в туристической отрасли, утвердили депутаты областной думы.

Одним из нововведений стало расширение перечня критериев, по которым инвестиционные проекты будут определяться в категорию особо значимых в сфере туризма. Компаниям, чьи объекты капитального строительства с объемом вложений не менее 300 млн рублей относятся к санаторно-курортному лечению и отдыху, а также входят в туристско-рекреационный кластер, будут предоставляться налоговые льготы, сообщает INFOX.

Председатель регионального парламента Владимир Нетесов отметил, что у санаторно-курортного комплекса сейчас не очень высокая инвестиционная привлекательность, а потребности в капитальных затратах очень высокие. Власти стремятся создать условия по привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры регионального туризма. Фактически подготавливается нормативная база для реализации нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его основные параметры должны быть разработаны к лету нынешнего года.

Федеральное агентство по туризму ранее презентовало видеопроект, посвященный внутренним направлениям.