Миро посчитала заявление о романе Муцениеце с олигархом вбросом ради пиара

Москва, 17 марта. Заявление о романе актрисы Агаты Муцениеце с олигархом вполне может быть вбросом ради пиара. Об этом заявила блогер Лера Миро и раскритиковала хвастающихся отношениями звезд.

Ведущий Первого канала Алексей Шаранин заявил, что бывшая жена актера Павла Прилучного встречается с «известным олигархом», который балует возлюбленную роскошными подарками.

Миро усомнилась в том, что слова телеведущего имеют хоть что-то общее с реальностью. Блогер не верит, что состоятельный мужчина мог польститься на 32-летнюю «разведенную бабу» и «актрису третьего эшелона» с двумя детьми.

Миро удивляют и другие «Instagram-женщины», которые после развода или расставания упорно хвастаются вниманием мужчин к их персонам.

«У Лолиты есть секс. У [Анастасии] Решетовой — «свято место пусто не бывает». По Кристинке Асмус, как она уверяет, плачет бывший муж Гарик [Харламов] и все обижается. [Анастасия] Волочкова постоянно бормочет, икая, о каком-то таинственном воздыхателе, показывая то ли его щиколотку, то ли запястье», — посмеялась Миро в своем блоге.

Светский обозреватель считает, что звезды, судя по их заявлениям, оценивают свою состоятельность в жизни наличием мужчины.

«И хоть бы одна сказала: «Нет мужика, свобода!» Записала новую песню, взявшую «Грэмми»! Снялась в роли, за которую дали «Оскар». Вернулась в Большой [театр] и станцевала «Жизель»», — констатировала она.

Миро ранее резко высказалась об американской актрисе и певице Дженнифер Лопес, которая решила сохранить отношения с бейсболистом Алексом Родригесом после измены. Звезду она назвала «теткой, глотающей обиду».