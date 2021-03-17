Чемпионат по дрифту в Ливии посвятили перемирию и единству в стране



Бенгази, 17 марта. Ливийские гонщики приняли участие в чемпионате по дрифту, посвященному перемирию в стране.

Соревнование в Бенгази приурочили к официальному утверждению переходного Правительства национального единства и прекращению конфликта в государстве.

Слоганом чемпионата стала фраза «Единство и мир для Ливии», а участие в нем приняли граждане со всей страны. Так, зритель мероприятия Марван аль-Манфи приехал из Тобрука, а автомобилист Мухаммад аль-Маргани — из Триполи.

«У нас есть отличные гонщики, которых пора показать всему миру. Соревнование прошло успешно», — рассказали респонденты.

Лидерами чемпионата стали участники из Бенгази. Жюри выбрали победителей исходя из стиля вождения, техники и скорости автолюбителей.

Источники сообщают, что дрифт является популярным видом спорта среди ливийской молодежи. Юные зрители остались в восторге от мероприятия.

Стабилизировать ситуацию в североафриканской стране удалось после заключения соглашения о постоянном режиме прекращения огня и формирования нового правительства, которое в равной мере представляет все регионы государства. Премьер-министром переходного органа власти стал Абд аль-Хамид Дабиба.