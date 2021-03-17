Беременность — прекрасное и трепетное время, наполненное приятными ожиданиями и новыми открытиями. В этот период женщина начинает видеть себя совершенно с другой стороны, она заново знакомится со своим организмом, узнавая о нем интересные подробности. Но что же происходит внутри растущего живота? Мы решили узнать, как развивается малыш, от чего будущей маме стоит отказаться на этом сроке и какими рекомендациями медиков лучше не пренебрегать. Все вопросы мы задали кандидату медицинских наук, врачу акушеру-гинекологу, гинекологу-эндокринологу Марии Прохоровой.

Изменения в организме будущей мамы

Сначала предлагаем разобраться, какие же изменения происходят в организме женщины на 11 неделе беременности. Первый триместр уже постепенно подходит к своему завершению, поэтому состояние женщины к этому времени немного стабилизируется. Впереди будущую маму ждет затишье, которое характерно для начала второго триместра с конца 12 недели.

Несмотря на то, что роды еще не близко, у некоторых беременных женщин начинает выделяться молозиво. Не стоит этого пугаться, ведь это естественный процесс. Кстати эта питательная жидкость поможет малышу насыщаться в первые дни, пока у его мамы не появилось молоко.

Многие специалисты отмечают, что в это время очень важно подобрать правильное и сбалансированное питание, которое помогало бы восстанавливать женщине силы, а также питать организм растущего ребенка. Но во всем лучше соблюдать меру и стараться не «есть за двоих». Доктор подчеркнула, что женщина должна питаться в своем привычном режиме, при этом соблюдая строгий баланс жиров, белков и углеводов. Последний вид органических веществ желательно свести к минимуму. Однако подробнее о полезной еде мы поговорим чуть позже. А пока предлагаем поподробнее изучить ощущения, которые женщина испытывает на 11 неделе беременности:

заложенность носа — очень часто встречается у женщин, вынашивающих ребенка. Причина в этом случае кроется в работе самого организма будущей мамы: слизистые оболочки начинают усиленную работу, в то время как сосуды расширяются из-за возросшего объема крови в теле. Такое состояние совершенно не опасно для здоровья. Однако если заложенность носа сопровождается и другими неприятными симптомами, похожими на простуду, то стоит обратиться к доктору;

проблемы в работе ЖКТ — довольно распространенная проблема среди беременных женщин. Чтобы решить эту проблему, доктор посоветовала соблюдать питьевой режим, включить в свой рацион достаточное количество клетчатки, зеленых листовых овощей, а также не забывать про физическую активность;

болезненные ощущения в груди — даже на 11 неделе беременности некоторые женщины испытывают неприятные ощущения в груди. Однако все постепенно проходит и пугаться этого не стоит;

изменяется густота волос — как нам рассказала доктор, в этот период все волосы буквально переходят в спящий режим. Поэтому те волоски, которым еще недавно было суждено выпасть, надежно закрепляются в коже головы и «сидят» в ней еще долгое время;

замедляется темп роста ногтей — здесь процесс по своей схеме похож на то, что происходит с волосами;

проходят или проявляются высыпания на коже — доктор отметила, что появление акне может быть связно как с гормональной перестройкой организма женщины, так и с погрешностями в питании. К примеру, прыщи могут возникнуть в том случае, если женщина увлекается сахарами, быстрыми углеводами или молочной продукцией;

эмоциональная нестабильность — под воздействием гормонов женщина может стать более восприимчивой или раздражительной;

утомляемость — 11 неделя беременности в этом плане переносится легче, поскольку в этот период у организма появляется чуть больше сил. Однако это не значит, что беременной женщине не нужно соблюдать режим дня. Наоборот, это чрезвычайно важно, чтобы организм смог восстановиться и хорошо отдохнуть. Врач подчеркнула, что быстрая утомляемость — это стандартный процесс для деликатного положения.

Что происходит с ребенком на 11 неделе беременности

На этом сроке мало кто еще может заподозрить, что женщина вынашивает ребенка. Однако если будущая мама появится на публике в обтягивающем платье или в очень короткой футболке, то скорее всего окружающие обратят внимание на ее слегка округлившийся животик.

Сам малыш в утробе матери в этот период вырастает до размера лайма. Он уже приобретает черты младенца, избавляется от перепонок между пальцами и готовится расти с новой силой. Какие же еще интересные детали нам раскрыла доктор:

длина тела малыша составляет порядка 7–9 сантиметров;

тело начинает потихоньку распрямляться;

на пальцах проявляются фаланги;

органы приобретают четкое расположение. К примеру глаза уже располагаются по центру лица;

проходит формирование гениталий;

плод с этого срока беременности начинает питаться через плаценту;

начинают работу его щитовидная железа и поджелудочная;

формируются зачатки молочных зубов.

Чего стоит опасаться на 11 неделе беременности

Чтобы ребенок родился здоровым и не имел никаких отклонений, будущей маме важно позаботиться о том, чтобы беременность прошла гладко. Поэтому соответствующий вопрос мы задали нашему доктору.

«Классические опасения составляют выделения из половых путей бордового и сукровичного цвета и резкие схваткообразные боли внизу живота. Женщине следует строго соблюдать охранительный режим касательно инфекционных заболеваний и при необходимости обращаться к врачу», — комментирует Мария Прохорова.

Питание

Как нам рассказала доктор, питание на 11 неделе беременности практически не отличается от того, что назначают врачи на самых ранних сроках. Давайте вспомним, что же нам ранее рассказывала доктор Прохорова.

Мы неоднократно говорили, что здоровье и развитие плода зависит не только от состояния организма будущей матери, но и от ее питания. Поэтому к составлению меню нужно подходить со всей серьезностью и ответственностью. Поэтому доктор посоветовала исключить из рациона:

различные соленья;

острые продукты;

копчености;

фаст-фуд.

К «вредностям» также относятся различные снэки, сладкие батончики, чипсы и упакованный попкорн. Лучше исключить эти продукты из своего меню на весь период беременности.

При этом важно позаботиться о том, чтобы в повседневный рацион входили все важные витамины, жиры и белки. Именно эти компоненты помогут получить чувство насыщения, придадут заряд сил и бодрости будущей маме. Также не стоит забывать и о клетчатке, которая активно помогает пищеварению, и при это не вызывает газообразования.

Еще раз хотим подчеркнуть, что правило «есть за двоих» давно устарело. Беременным лучше соблюдать трехразовый режим питания, ведь именно с таким режимом можно избежать перееданий с последующей тяжестью в животе и вздутием.

И конечно, отдельное внимание стоит уделить приему лекарственных средств. Многие современные препараты противопоказаны беременным женщинам. Поэтому в случае возникновения каких-либо неприятных симптомов лучше сразу обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

Как оказалось все просто и совсем не страшно. Главное соблюдать рекомендации доктора и стараться вести правильный образ жизни. Тогда беременность не принесет никакого дискомфорта и пройдет в легкой и спокойной атмосфере.