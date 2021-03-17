Росстат зафиксировал снижение производства СПГ в России с начала года

Москва, 17 марта. Объем производства сжиженного природного газа в России в период с января по февраль составил 5,4 млн тонн, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Соответствующей информацией поделились в Росстате, передает «Прайм». Добыча природного газа в январе и феврале увеличилась на 5,4% — до 115 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в феврале было добыто 55,12 млрд кубометров, что на 5,1% больше, чем за тот же период 2020 года. Однако показатель на 8,5% меньше, чем в январе текущего года.

«Одна из причин — меньшее количество календарных дней в феврале по сравнению с январем», — объясняет Росстат.

Если говорить о добыче попутного нефтяного газа, то за первые два месяца минувшего года она снизилась на 2,6% в годовом выражении и на 0,6% в месячном, составив 16,1 млрд кубометров. Ранее сообщалось, что корпорации «Газпром» и «Новатэк» конкурируют за поставки топлива в Европу. В прошлом году было транспортировано примерно 84 млн тонн сжиженного природного газа. Россия отгрузила 22 млн тонн, США — 20 млн тонн.