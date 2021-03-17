Подозреваемый в хищении 212 млн рублей был пойман в Ялте с поддельными документами

Москва, 17 марта. Один из бывших начальников ФГУП «Воентелеком» приговорен к четырем годам лишения свободы. Вместе с сообщниками они присвоили почти 212 млн рублей.

Преображенский суд Москвы вынес приговор последнему разыскиваемому экс-начальнику ФГУП «Воентелеком» по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, фигурант вместе с сообщниками заключили фиктивный договор с АНО «ЦПИП РИА» о проведении исследований и расчетов электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств военного и гражданского назначения. Якобы для этих целей с 2005 по 2007 годы со счета «Воентелекома» было списано 211,8 млн рублей.

Однако позже следствие выяснило, что ни одна из сторон договора не имела в своем распоряжении специалистов для проведения данных исследований, а также не располагала необходимыми секретными сведениями. Таким образом, денежные средства были обналичены и похищены.

Ранее четверо участников преступной схемы были привлечены к ответственности, полиции удалось поймать последнего фигуранта в Ялте. Он находился в международном розыске более 10 лет и длительное время жил под другой фамилией. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Ранее ФАН писал о президенте ООО ФСБ, которого арестовали по обвинению в мошенничестве.