Цеков: За те годы, что Крым был в составе Украины, нам построили всего одну дорогу

Санкт-Петербург, 17 марта. Сенатор Российской Федерации Сергей Цеков и депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» рассказали, зачем туристам ехать в Крым в новом сезоне.

«В Крыму открылось много центров отдыха, туристических баз, курортных мест, горных маршрутов. Севастополь же — это центр исторического туризма. Люди приезжают посмотреть Малахов курган, музей-панораму «Оборона Севастополя», диораму «Штурм Сапун-горы» и многое другое. У нас есть, что посмотреть. Наряду с Москвой и Санкт-Петербургом Севастополь является городом федерального значения», — рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По словам Белика, уровень жизни севастопольцев заметно вырос. Однако, в городе до сих пор существуют проблемы, например, с уровнем цен, которые на некоторые товары бывают не ниже московских. Причину этого депутат Госдумы видит в том, что Севастополь — тупиковый город, где заканчиваются железнодорожные направления. Сейчас, впрочем, в Севастополе запустили новые грузовые направления, позволяющие доставлять продукты.

Сенатор РФ от Республики Крым Сергей Цеков также отметил, что за семь лет в составе России Крым разительно изменился и напомнил, что было на полуострове до 2014 года.

«До 2014 года в Крыму все разрушалось: инфраструктура, социальная сфера. В селах закрывались фельдшерско-акушерские пункты, исчезали дома культуры, школы, детские сады. За годы нахождения Крыма в составе Украины была построена всего одна дорога, от аэропорта Бельбек до поселка Форос, где любили отдыхать украинские президенты. После 2014 года произошли разительные перемены. Построен Крымский мост, аэропорт, трасса «Таврида», — рассказал Цеков.

По его словам, сейчас в Крыму идет масштабная реконструкция набережных, на которых будут прогуливаться туристы.

«Все набережные за время пребывания Крыма в составе Украины или исчезли, или пришли в негодность. Сейчас идет их ремонт. Сделано уже многое. В Коктебеле состояние набережной улучшилось. Ранее она была застроена малыми строительными формами, сейчас ситуация заметно изменилась», — заявил Цеков.

Ранее ФАН рассказывал, что Бештерек-Зуйский водовод запустят 18 марта. Он будет снабжать водой из подземных источников жителей Симферополя на Крымском полуострове.