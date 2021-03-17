В ОП РФ достигли консенсуса по вопросу бережного отношения к животным

Москва, 17 марта. Общественные слушания, посвященные совершенствованию Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации», позволили принять во внимание точку зрения и зоозащитников, и сторонников более строгих мер по отношению к животным. Об этом ФАН заявила председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина.

Общественные слушания проходили по инициативе первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева. Он получил обращения от своих избирателей с просьбой внести ряд поправок в закон и инициировал мероприятие в Общественной палате РФ, чтобы услышать различные мнения на этот счет, прежде чем предпринимать конкретные действия.

Елена Шаройкина высоко оценила идею депутата.

«Это принципиально важно: прежде чем вносить поправки в законопроекты, нужно широко обсуждать вопросы не просто с обществом, но именно с экспертами, — сказала собеседница ФАН. — Общественная палата объединяет некоммерческие организации, профессиональные ассоциации, которые занимаются этой темой, имеют и практический, и теоретический опыт».

Общественный деятель подчеркнула, что в ходе встречи были услышаны и зоозащитники, и те, кто считает, что необходимо делать все, чтобы защитить людей, на которых нападают собаки.

«Работа шла сегодня шесть с половиной часов, — подчеркнула Шаройкина. — Я считаю, мы сумели договориться по главным пунктам, а остальные вопросы будут обсуждаться дополнительно».

Председатель Комиссии ОП РФ назвала перечень вопросов, по которому общественность смогла достичь консенсуса.

«Есть перечень пунктов, по которым мы договорились: о необходимости обязательной регистрации домашних животных, о введении штрафов за выброс животных на улицу, об ответственности заводчиков, которые не всегда имеют лицензию на деятельность и очень часто не платят налоги», — уточнила эксперт.

Елена Шаройкина отметила, что все участники общественных слушаний поддержали идею готовящегося федерального проекта по экологическому воспитанию и просвещению. Он предполагает продвижение бережного и общественного отношения к животным, которых берут в семью.

В заключение председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды рассказала о дальнейших шагах, которые будут предприняты для совершенствования законодательства в сфере обращения с животными.

«Сейчас идет речь о необходимости создания рабочей группы в рамках координационного совета по экологическому благополучию при Общественной палате РФ, — заявила Шаройкина. — Она будет заниматься и поправками в законопроект, и общением с Госдумой и Советом Федерации».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев подсчитал суммы затрат в России на содержание бездомных собак.