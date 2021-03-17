Почему жители Иордании стали заложниками своих кредитов

В Иордании участились случаи заключения граждан в тюрьму из-за их неспособности выплатить долги по кредитам, сообщается в последнем отчете правозащитной организации Human Rights Watch (HRW). Принятое Амманом законодательство не учитывает сложных экономических условий и делает простых граждан еще менее защищенными.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, как простые иорданцы стали заложниками экономической ситуации в стране и что правозащитники предлагают для решения проблемы «долговых заключенных».

Иорданские должники

Правозащитники обеспокоены растущим числом иорданцев, которые каждый год оказываются в тюрьме из-за неуплаты кредитов. Многие опрошенные HRW люди рассказали, что берут ссуды на покупку вещей первой необходимости: продукты, одежду, а также для оплаты медицинских услуг и коммунальных счетов.

Согласно правительственной статистике, за последние четыре года количество людей, разыскиваемых властями из-за долгов, выросло в 10 раз. В 2019 году оно преодолело порог в 43 тысячи человек.

Эта ситуация является одной из внутренних точек общественного напряжения. Сейчас правозащитные организации пытаются добиться от властей срочной отмены законов, позволяющих сажать людей в тюрьмы за долги. Вместо этого государство призывают оказать поддержку обедневшим слоям населения.

Человек и закон

В соответствии со статьей №22 Закона об исполнительном производстве иорданские кредиторы вправе требовать ареста заемщика в том случае, если он не имеет возможности совершить необходимые платежи. Исходя из этого, невыплата долга нередко влечет за собой наказание в виде тюремного заключения на срок до 90 дней за каждый долг. При этом правонарушитель не освобождается от необходимости выплачивать банку заемные средства.

Решения по таким делам традиционно проводятся без слушания, так что закон не делает исключений даже в том случае, когда гражданин по объективным причинам лишен дохода.

Из-за отсутствия правил и механизмов оспаривания долга многие граждане оказываются за решеткой, в то время как их семьи без кормильца остаются в бедственном положении, неспособные обеспечить себя предметами первой необходимости.

В чем причина популярности кредитов

Количество «долговых заключенных» в Иордании существенно увеличилось из-за негативного влияния пандемии COVID-19 на экономику: масса компаний обанкротилась, а многие простые граждане остались без работы.

Впрочем, коронавирус — не единственная проблема Иордании. Страна стабильно находится в состоянии кризиса. Нехватка водных и энергетических ресурсов ставит Амман в зависимость от внешних партнеров: иорданская экономика держится за счет внешних инвестиций и помощи со стороны дружественных арабских государств.

В сложившейся экономической обстановке простые граждане вынуждены все чаще обращаться к кредитованию. Заем средств становится залогом выживания многих простых людей.

Побег от долгов

Преследование должников способствует оттоку квалифицированных кадров из страны. При условии, что более миллиона иорданцев и так вынуждены зарабатывать за рубежом из-за отсутствия работы на родине, часть людей уезжает из-за опасений в преследовании со стороны государства.

Кроме того, отбытие тюремного заключения по долговой статье оставляет неблагоприятные пометки в личном деле: работодатели не заинтересованы в сотрудниках с судимостью. Это становится еще одним фактором, вынуждающим иорданцев покидать свои дома и искать счастья за границей.

Что предпринимает Амман

Нельзя сказать, что иорданское правительство бездействует, оставляя граждан на произвол судьбы:

В самом начале пандемии государство сократило обязательный бюджетный резерв на 550 млн иорданских динаров (775,5 млн долларов США). Эти средства использованы для вливания в национальную экономику в целях ее поддержки.

Банкам было позволено реструктурировать кредиты компаний (особенно средних и малых), которые пострадали от последствий COVID-19. В этом случае процедура отсрочки формально не рассматривается как реструктуризация и не должна влиять на кредитный рейтинг. Кроме того банки не могут брать с компаний никаких дополнительных комиссий и процентов за просрочку.

Банкам позволили проводить планирование долгов клиентов без первоначального взноса и начисления им процентов за просрочку.

Существует отсрочка платежей розничных клиентов, в том числе и по кредитным картам, жилищным и личным кредитам, также без комиссий или процентов.

Впрочем, и эти решения пока не помогли простым иорданцам. Дополнительной проблемой стали нерегулируемые кредиты, допускающие злоупотребления.

Злоупотребления кредиторов

Дело в том, что любой простой вексель или написанное от руки заявление создают кредитный договор, который учитывается в судах Иордании как официальный документ и потенциально может стать «ордером на арест».

В то время как Центральный банк Иордании ограничивает ставки на уровне 25%, неофициальные кредиторы не подпадают под этот лимит и взимают с должников до 50% годовых. Той же политики придерживаются и микрофинансовые организации, на которые не действуют распоряжения Центробанка.

Учитывая неофициальный характер этих операций, трудно определить число активных займов или общую сумму кредита в неформальном финансовом секторе, равно как и количество лиц, которые не смогли погасить задолженность.

Где решение?

«Большинство стран отменили тюремное заключение за долги не только потому, что оно является чрезвычайно суровым и нарушает международный закон в области прав человека, но и потому, что оно не приводит к выплатам, особенно от бедных», — отмечается в отчете Human Rights Watch.

Представители правозащитной группы в своем отчете предлагают изучить альтернативы тюремному заключению путем оценки платежеспособности каждого отдельного должника и разработки графика погашения долга в соответствии с его финансовым положением.

«Закон должен четко различать тех, кто не способен выплатить свои кредиты, и тех, кто не желает этого делать, и соответствующим образом занимается мошенничеством», — предлагает HRW.

Логичным решением в проблеме «долговых заключенных» может стать именно пересмотр законодательства, однако это вряд ли устранит бедность местного населения. При любом варианте решения данного вопроса иорданцам могли бы помочь только стабилизация государственной экономики в целом, поиск новых торговых партеров и развитие страны.