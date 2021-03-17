Российские ученые разработали уникальный материал для восстановления кожи человека

Ученые Научно-исследовательского института Алтайского государственного университета завершили первый этап разработки уникального материала для восстановления поврежденной кожи человека. Благодаря новому методу восстановление больных идет гораздо быстрее, нежели при использовании традиционных схем лечения. Исследователи рассказали ФАН о достоинствах и уникальности своей методики.

Искусственный каркас для кожи

Метод регенерации клеток кожи человека, предложенный алтайскими учеными, практикующие врачи уже назвали уникальным. Известный петербургский профессор, пластический хирург, доктор медицинских наук, врач высшей категории, некогда руководитель отдела термических поражений НИИ скорой помощи им И. И. Джанелидзе Константин Крылов высоко оценил первые итоги работы ученых.

«Я считаю, что ученые алтайского Научно-исследовательского института биологической медицины на верном пути. После проведения необходимых клинических исследований я думаю, что их метод регенерации тканей, их разработка найдет применение не только в российских клиниках», — считает профессор Крылов.

До развития биоинженерных технологий поврежденные органы или ткани человека врачи могли восстановить, только пересадив часть, например, неповрежденной кожи или подобрав донорский орган. Подобные методы имели серьезные недостатки, в самом худшем случае наступало полное отторжение.

В XXI веке на помощь врачам пришли ученые. Развитие биоинженерии как отдельной дисциплины позволило по-новому взглянуть на проблему регенерации. В качестве альтернативы донорским органам и тканям ученые предложили использовать скаффолды. В переводе с английского это означает «каркас». В регенеративной, восстановительной биомедицине эти трехмерные подложки-носители, чем-то напоминающие обыкновенный тканный материал, стали каркасом или основой для формирования клеток будущих уже здоровых тканей человека. По словам доктора медицинских наук, профессора Константина Крылова, скаффолды нашли свое применение и в ожоговых центрах.

«В принципе, скаффолды как способ регенерации тканей человека известен давно, его используют в ожоговых центрах в Москве и Санкт-Петербурге. Но применяется [такой способ] в нашей стране еще не так широко, хотя все специалисты считают, что за этим методом будущее», — утверждает профессор Крылов.

В алтайском НИИ биологической медицины уже давно занимаются исследованиями в области восстановления поврежденных тканей. Для восстановления пострадавшей кожи ученые активируют клетки пациента или подсаживают клетки, полученные искусственно, в лабораторных условиях.

Алтайский аэрогель

Как объясняют исследователи, если у человека от огня пострадала большая поверхность тела, тогда с уцелевшего участка необходимо взять небольшой образец целой ткани. Из него биоинженеры выделяют отдельные клетки, их уже в большом количестве при помощи скаффолда искусственно наращивают в лабораторных условиях. После этого полученный материал переносят обратно на поверхность ожога, и он должен полностью восстановить кожу человека, как утверждают ученые, «в ускоренном режиме». По словам научного сотрудника НИИ биологической медицины Руслана Халимова, в основе алтайского скаффолда используется пленка из биополимерного аэрогеля.

«В рамках проекта мы разработали гель-носитель для пересадки клеток кожи. На его основе мы создали несколько скаффолдов, используя два биополимера, — хитозан и коллаген. В готовом виде они представляют собой гель, в данном случае — пленку из аэрогеля, который необходимо ввести в поврежденную ткань, например, просвет раны», — объясняет ученый.

Победитель микробов

Но даже такое ноу-хау не гарантирует решение одной из серьезных проблем регенеративной медицины. Главный враг врачей — микробы. Создать искусственную кожу, или гистологический материал, как принято называть его в медицинской среде, устойчивый к микроорганизмам — задача номер один в биоинженерии. Российские ученые решили эту проблему, добавив в свой скаффолд микрочастицы соединений металлов. Как утверждает Руслан Халимов, такая присадка оказалась весьма эффектной в борьбе с микробами.

«Мы усовершенствовали ткань введением микрочастиц соединений металлов. Это обеспечило ей синергетический противомикробный эффект, превышающий таковой у металлов и биополимеров по отдельности. Наш аэрогель оказался эффективным в отношении и штаммов грибков, устойчивых к традиционному противогрибковому средству — амфотерицину», — заявил собеседник Федерального агентства новостей.

Руслан Халимов уточнил, что безопасность разработок алтайских ученых пока подтверждена в лабораторных условиях. Сейчас в НИИ биологической медицины АлтГУ приступили к исследованию полноценного биомедицинского клеточного продукта на основе полученных скаффолдов и уже соединительных клеток кожи человека.

Эффективность в заживлении ран и ожогов данного материала планируется изучить, используя лабораторных животных. Доктор медицинских наук, профессор Евгений Зиновьев считает, что пока рано делать выводы о практическом применении разработок алтайских ученых, хотя полученные первые данные позволяют говорить о хороших перспективах нового метода.

«Опыт зарубежных ожоговых центров и наших отечественных говорит о том, что метод культивирования клеток человеческой кожи с теми разработками, которые внесли ученые Научно-исследовательского центра биологической медицины Алтайского государственного университета, имеет хорошие перспективы для дальнейшего внедрения уже в сферу практической медицины», — считает Евгений Зиновьев.

Сами алтайские ученые не сомневаются в эффективности своих разработок. Коллектив НИИ биомедицины АлтГУ не первый год занимается исследованиями в области регенеративной медицины. В 2019 году ученые запатентовали авторскую методику моделирования ожогов у животных, которую планируют использовать в разработке биомедицинского клеточного продукта.