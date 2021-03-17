Тульские пожарные сняли кота с дерева с помощью напора воды

Новомосковск, 17 марта. Спасатели из Новомосковска помогли коту спуститься с высокого дерева необычным способом.

Несчастное животное залезло на дерево на уровне шестого этажа и никак не могло спуститься самостоятельно. На помощь четвероногому другу приехали сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Снять застрявшего кота при помощи лестницы было невозможно из-за большой высоты. Тогда находчивые пожарные растянули брезент и при помощи брандспойта попытались сбить питомца.

Кадры чудесного спасения животного жители Новомосковска опубликовали в социальных сетях. Известно, что сейчас с котом все в порядке, его благополучно сняли с дерева.

Ранее ФАН рассказывал, как знаменитую енотиху Лизу из Новосибирска спасают от ожирения.