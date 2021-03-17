Экономист Колташов оценил опасность санкций на госдолг для России

Экономист Василий Колташов оценил готовность России профинансировать все текущие расходы в случае введения санкций в отношении госдолга страны. Эксперт объяснил в комментарии ФАН, как санкции на госдолг повлияют на экономику России.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку сообщил, что в случае введения санкций на госдолг будут профинансированы все первоочередные расходы.

«А что будет, если будут еще какие-то дополнительные ограничения введены на долг? Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, с коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центральным банком с тем, чтобы вопросы ликвидности Центральный банк решал бы, помогал бы таким финансовым институтам», — заявил министр.

По словам Колташова, санкции на госдолг никак не повлияют на российскую экономику, потому что наша страна не зависит от долга.

«Санкции на государственный долг принципиально ситуацию не меняют. Они направлены против западных покупателей российских долговых бумаг. Россия имеет большие резервы Центробанка и министерства финансов и в долге не нуждается. Долг является техническим явлением, которое хотели использовать в качестве инструмента для ограничения эмиссии и привлечения иностранных покупателей в рублевые бумаги», — объяснил экономист.

Колташов подчеркнул, что Россия не живет в долг, в стране более здоровые государственные финансы. Если сравнивать с домашним хозяйством, то ситуация может показаться странной: семья может купить две квартиры без кредитов, но зачем-то берет кредит, объяснил он.

«Силуанов, по сути, сказал, что деньги есть. Повторил слова Михаила Мишустина в начале 2020 года, что деньги есть. Они тратились на поддержку населения в непростой ситуации, в том числе на выплаты на детей», — разъяснил экономист.

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