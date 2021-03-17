Манукян ответил на просьбы фанатов поучаствовать в «Холостяке»

Москва, 17 марта. Рэпер и блогер Давид Манукян, расставшийся с певицей Ольгой Бузовой, высказался о возможности участия в популярном шоу «Холостяк».

С экс-ведущей реалити-шоу «Дом-2» блогер расстался в январе этого года. Разрыв сопровождался громким скандалом. Фанаты с замиранием сердца следили за заявлениями Бузовой об изменах и насилии, неоднозначных постах знаменитостей в социальных сетях.

После расставания Манукян с головой окунулся в работу: выпустил трек, поучаствовал в шоу «Танцы со звездами». А недавно пошутил, что стал идеальным кандидатом для шоу «Холостяк».

Поклонники с большим энтузиазмом восприняли заявление Манукяна. Но рэпер поспешил их расстроить: он пока не готов строить новые публичные отношения. Более того, блогер не уверен, что на таком проекте найдет свою любовь.

«Я пока не думаю об этом. Вчера я опубликовал ролик, в котором пошутил на тему «Холостяка», и мне все начали писать: «Давай на шоу, мы тебя ждем». Но, если честно, мне кажется, я там не встречу свою любовь», — ответил экс-бойфренд Бузовой на просьбы фанатов в эфире «Юмор FM».

Главным героем нового сезона шоу «Холостяк» стал рэпер Тимати. Отец Ильдар Юнусов после первого выпуска назвал сына «отмороженным».