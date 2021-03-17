США отказались вмешиваться в диалог по плотине Хидасэ без согласия всех сторон



Вашингтон, 17 марта. Соединенные Штаты Америки отказались от посредничества Судану в переговорах по Великой эфиопской плотине «Возрождение» (Хидасэ).

Администрация президента Джо Байдена ответила на просьбу премьер-министра Абдаллы Хамдока о помощи в заключении соглашения по эксплуатации дамбы. США заявили, что сотрудничество с Хартумом возможно только с учетом одобрения Каира и Аддис-Абебы.

«Мы не будем вмешиваться в вопрос по плотине «Возрождение» без согласия всех трех стран», — утверждает Вашингтон.

Госдепартамент США положительно оценил возобновление диалога между Суданом, Египтом и Эфиопией по плотине. При этом ранее Дональд Трамп оказывал влияние на переговоры государств без одобрения Аддис-Абебы.

В этом году инициатива поиска посредников исходила со стороны Хартума. Абдалла Хамдок направил письма в Африканский союз, ООН, Евросоюз и США.

В случае неправильной эксплуатации плотины «Возрождение» Эфиопия спровоцирует засуху в Египте и Судане. Страны призывают Аддис-Абебу согласовать правила использования и темпы заполнения Хидасэ. Так, президент Абдель Фаттах ас-Сиси хочет заключить юридически обязывающее соглашение для разрешения спора.