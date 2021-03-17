Полиция задержала троих ирландцев за поножовщину в центре Белфаста

Лондон, 17 марта. Устроившие резню в центре Белфаста злоумышленники ответят перед законом. В результате поножовщины в столице Северной Ирландии были ранены в общей сложности пятеро человек.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали троих британцев по подозрению в причастности к инциденту в Белфасте. Трагедия случилась рано утром, когда неизвестные налетчики напали с ножом на четырех женщин и одного мужчину. О результатах спецоперации после страшной резни сообщает Mirror.

По информации полицейских, в результате возникшего вооруженного конфликта пострадали сразу четыре британки, в том числе одна девушка-подросток. Также незначительную травму руки получил 20-летний мужчина, который случайно оказался рядом и попался на глаза преступникам.

Как только сигнал о поножовщине поступил в полицию, стражи порядка выдвинулись на место преступления. Туда же были направлены бригады скорой помощи, которые осмотрели пострадавших и оперативно оказали им необходимую медицинскую помощь.

«Двум женщинам, в возрасте около двадцати лет, была оказана помощь на месте происшествия. Две другие женщины, одна в подростковом возрасте, а другая в возрасте двадцати с небольшим лет, были доставлены в больницу», — пояснили в экстренных службах.

Сотрудники полиции арестовали двух подозреваемых в совершении дерзкого вооруженного нападения. Ими оказались две женщины в возрасте 26 и 27 лет, которых обвинили в покушении на убийство и нанесении ранений с намерением причинить тяжкие телесные повреждения. Дам с ножами сопровождал 20-летний британец, которого задержали по подозрению в нахождении в общественном месте с оружием и покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Все злоумышленники находятся под стражей до принятия судом процессуального решения.

Правоохранители также обратились ко всем, кто мог оказаться в это время неподалеку от места совершения преступления, с просьбой поделиться любой информацией. Каждая деталь может помочь в прояснении обстоятельств жуткой поножовщины в Белфасте, уточнили стражи порядка.