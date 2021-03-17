Ученые зафиксировали улучшение качества воздуха над Африкой



Стэнфорд, 17 марта. Воздух в Африке существенно очистился, говорится в исследовании группы ученых из США, Франции и Кот-д’Ивуара. Специалисты обнаружили снижение на 4,5% уровня загрязнения атмосферы диоксидом азота к югу от Сахары за период с ноября по февраль.

Эксперты отмечают, что экономический и демографический рост стран Третьего мира обычно, наоборот, сопровождается увеличением вредных выбросов из-за использования угля, нефти и газа для выработки электроэнергии. Кроме того, сухой сезон в Африке часто сопровождается природными пожарами.

В качестве одной из причин нынешнего очищения воздуха исследователи назвали урбанизацию. Все больше людей переезжают из сельской местности в города, вследствие чего снижается количество пожаров в саваннах.

«Эта положительная тенденция может продолжаться лишь до определенного момента. В конечном итоге все равно произойдет ухудшение качества воздуха, поскольку загрязнение от сжигания ископаемого топлива превзойдет сезонное снижение количества пожаров», — предупреждают авторы исследования.

В больших количествах диоксид азота выделяется при сжигании различных видов топлива, а также во время природных пожаров. Токсичный газ способен вызывать респираторные заболевания у людей. Поэтому снижение уровня загрязнения может благоприятно сказаться и на здоровье жителей Африки.