Сергей «Паук» Троицкий рассказал о легендарном «бункере» Лимонова

Лидер группы «Коррозия Металла» Сергей «Паук» Троицкий в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что в 90-е годы связывало его с известным общественным деятелем, политиком и писателем Эдуардом Лимоновым.

— Сергей Евгеньевич, вы были первым, кто предложил установить памятник Лимонову на Фрунзенской набережной в центре Москвы, где располагался легендарный «бункер» — офис в подвале, арендованный Лимоновым в 1992 году. Вы застали всю эту историю, что вас связывало с Лимоновым?

— В конце 80-х и в начале 90-х годов, если помните, все было напичкано антибольшевистскими, антисоветскими публикациями, и в то же время пропагандировалось громадное количество эмигрантской литературы, начиная от солдата Чонкина и заканчивая Лимоновым.

Да, конечно, в Америке Лимонову нечего было жрать, поэтому он и написал книгу «Это я — Эдичка», где герой занимается сексом на заброшенной стройке. А другой товар в Америке нельзя было продать. Про что он мог написать, чтобы товар продавался? Других тем не было, что, конечно, повредило его политической карьере.

Лимонов был интересен мне как писатель, я читал его книги. Когда в 1993 году в Москве проходили выборы на пост мэра Москвы, Лимонов с Невзоровым подговорили меня в этом участвовать. Мы имели просто дружеские отношения, я помогал ему создавать партию, кувалдой пробивать дверь в этот бункер, в подземелье.

— Что притягивало молодежь к Лимонову?

— Любой человек стремится к какому-то сообществу, один к филателистам тянется, другой к футбольным фанатам, кому-то надо в мейнстриме находиться, например, в сообществе TikTok, а кому-то в кайф ходить на митинги, демонстрации, закидывать снежками полицию.

Большое количество людей стремились примкнуть к какому-то сообществу. Понятно, что Лимонов всегда пропагандировал радикальные «телеги», и многие люди это одобряли. А что еще делать? Денег не заработаешь, вокруг нищета и ад. Ну да, при Ельцине свободно было, рок-концерты не запрещали, делай что хочешь, водка продавалась качественная в ларьках круглосуточно.

И тем более, когда Лимонов «отжал» этот бункер, место стало «меккой». Любой человек из другого города знал, если он возьмет какую-то авоську, бутылку водки, закуски, то его примут там по-доброму, возьмут в тусовку.

Молодежи интересно тусоваться, на митинги ходить, на демонстрации, мастерить какие-то флаги. В организации шла ротация: человек пришел, ну, допустим, пять лет в бункере пожил, получил весь заряд революционной романтики, поездки в другие города, винтилово в милиции. Интересно же.

— Кем был для вас Лимонов?

— Он был моим хорошим приятелем, и я поддерживал его, потому что он выступает против системы зла. Лимонов для меня — интересный просто человек, революционер, пассионарий, развитый человек с широким кругозором, значимый человек нашего времени.

Российский писатель, публицист и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов умер 17 марта 2020 года в возрасте 77 лет в результате осложнений после операции по удалению гематомы головного мозга.

Ранее бывшая супруга писателя, актриса театра и кино Екатерина Волкова рассказала ФАН, как для нее прошел год после смерти Лимонова, и что является его главным наследием. А писатель Александр Проханов назвал Лимонова «художником, писавшим только себя одного».