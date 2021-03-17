Деятельность 12 НПО в России признали нежелательной в 2020 году

Москва, 17 марта. Статус «нежелательных» в России получили сразу 12 иностранных неправительственных организаций (НПО). Общий список в России пополнился за год почти наполовину.

Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании коллегии надзорного ведомства.

Он подчеркнул, что в настоящее время возрастает значение работы прокуроров по защите интересов государства от иностранного вмешательства. Всего за минувший год под прицел прокуратуры попало 12 международных неправительственных организаций, деятельность которых ведомство признало нежелательной. Начиная с 2016 года реестр ежегодно пополнялся четырьмя нежелательными организациями.

Форум «Муниципальная Россия» отменен в связи с нарушением закона о сотрудничестве с нежелательной организацией, сообщал ФАН.