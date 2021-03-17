Разработан новейший метод предотвращения сердечных приступов

Москва, 17 марта. Внутрисосудистая визуализация поможет медикам предотвращать развитие сердечного приступа у человека.

Ученым из центра фотомедицины Wellman удалось создать метод внутрисосудистой визуализации, который сможет предотвратить сердечные приступы. С помощью данной разработки компьютер будет заблаговременно сообщать медикам о возможном риске развития любых проблем с сердцем.

«Если нестабильные коронарные бляшки мы сможем находить задолго до того, как они будут разорваны, фармакологическое или другое лечение может быть начато на ранней стадии, чтобы предотвратить сердечные приступы и спасти жизни людей», — заявила руководитель исследовательской группы Семантини Надкарни.

В данный момент ученые испытывают свою разработку на животных. Внутрисосудистая лазерная визуализация пока что демонстрирует хорошие результаты, отметили разработчики.

Не так давно исследователи из Китая зафиксировали связь между проблемами со здоровьем и потреблением жареных блюд. Также ученые пришли к выводу, что каждые дополнительные 114 граммов жареной еды в неделю повышают риск развития ишемической болезни сердца на 2% и сердечной недостаточности на 12%.