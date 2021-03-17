Турция маскирует военное присутствие в Ливии под обучающие программы для солдат

Триполи, 17 марта. Турция продолжает использовать соглашение о якобы обучении военнослужащих для маскировки собственных Вооруженных сил в Ливии.

Канал «Февраль» сообщил, что войска Анкары проводят спецподготовку водителей в североафриканском государстве. Издание опубликовало фотографии, на которых представители республики учат шоферов пользоваться тактическими бронированными машинами Kirby/Furan.

صور | تُواصل القوات التركية تدريب عناصر الجيش الليبي من السائقين وفرق الصيانة على التعامل مع المركبات المصفحة التكتيكية كيربي / فوران، ضمن اتفاقية التدريب والمساعدة والمشورة الموقعة بين البلدين. pic.twitter.com/NkE61nNlHh — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 16, 2021

Обучение солдат проходит в рамках соглашения о помощи и консультировании, подписанного триполитанским Правительством национального согласия и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Документ не признан международным сообществом и не имеет юридической силы.

Несмотря на это, посредством «контракта» Турция отправляет военных, тем самым эскалируя ситуацию в Ливии.

Анкару не раз обвиняли в поддержке боевиков в североафриканской стране. Турецкие солдаты обучали их пользоваться стрелковым оружием на авиабазе Аль-Ватыя и реактивными системами залпового огня T-122 Sakarya.

Турция также замешана в незаконных поставках тысяч сирийских наемников на территорию Ливии. При этом республика не предпринимает меры по их выводу из государства.