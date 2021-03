Доклад ООН и визит президента Туниса в Триполи — что произошло в Ливии 16-17 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 16-17 марта 2021 года.

Сегодня, 17 марта, два военных самолета совершили разведывательные полеты над Ливией. Согласно информации Itamilradar, воздушные судна принадлежат НАТО и ВВС Италии.

Причины обеих миссий не разглашаются.

