Доклад ООН и визит президента Туниса в Триполи — что произошло в Ливии 16-17 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 16-17 марта 2021 года.

Происшествия

Сегодня, 17 марта, два военных самолета совершили разведывательные полеты над Ливией. Согласно информации Itamilradar, воздушные судна принадлежат НАТО и ВВС Италии.

Причины обеих миссий не разглашаются.

Two different missions done by Italian and NATO assets are in progress over/off #Libya https://t.co/pBdrTMNZLl — ItaMilRadar (@ItaMilRadar) March 17, 2021

Евросоюз продлил на два года операцию IRINI в Средиземном море. Авиация и флот досматривают суда в рамках соблюдения оружейного эмбарго СБ ООН в отношении Ливии.

#عاجل | الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد مهمة "إيريني" لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى #ليبيا عامين إضافيين — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) March 17, 2021

Политика

Вчера, 16 марта, в Триполи состоялась официальная процедура передачи власти новому Правительству национального единства. Участниками мероприятия стали председатель Президентского совета триполитанского Правительства национального согласия Файез Саррадж, избранный глава ПС Мухаммад Юнис аль-Манфи и премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба.

السراج يسلم السلطة إلى المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة

https://t.co/1a5SlU3vY9#ليبيا pic.twitter.com/8Cr9970MIt — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 16, 2021

16 марта член Палаты представителей Салех Афхайма заявил, что парламентарии обсудят бюджет на 2021 год во время заседания 22 марта.

Консультации могут растянуться на две недели. По завершении дискуссии депутаты утвердят расходы на текущий финансовый год и передадут документ на рассмотрение переходному правительству.

Принятие общего бюджета поспособствует разрешению накопившихся экономических проблем в стране.

لجنة مالية البرلمان الليبي تناقش الميزانية العامة الدولة للعام 2021#ليبيا #الشاهد

للتفاصيل: https://t.co/SP6OSGbYbM — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) March 17, 2021

Сегодня, 17 марта, президент Туниса Каис Саид посетил Триполи с рабочим визитом. Он встретился с главой Президентского совета Мухаммедом Юнис аль-Манфи и премьером Дабибой.

Это первая поездка главы республики в столицу Ливии за последние 10 лет. Он отказывался посещать государство из-за сложной политической ситуации в стране.

После формирования переходного правительства Каис Саид решил встретиться с Манфи и Дабибой для налаживания политических и экономических связей.

لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد #الدبيبة مع الرئيس التونسي #قيس_سعيد pic.twitter.com/8lD1TDZiFS — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 17, 2021

Группа экспертов ООН обнародовала 17 марта доклад о ситуации в Ливии, затрагивающий период с 25 октября 2019 года по 24 января 2021 года.

В документе из более 500 страниц рассказывается о расследовании коррупционных скандалов, проникновении террористов в госструктуры страны и других проблемах.

خبراء الأمم المتحدة :: حظر الأسلحة المفروض علي ليبيا غير مجد إطلاقاً .. https://t.co/ERSlnGpskN — Libya News (@Libyan_News) March 17, 2021

Специалисты из ООН обвинили Фатхи Башагу, занимавшего пост главы Министерства внутренних дел триполитанского Правительства национального согласия, в сотрудничестве с Турцией, которая нарушила оружейное эмбарго.

В 2019 году Башага перевел более 200 млн евро турецкой оружейной компании SSTEK для закупки военной техники. Эти действия противоречат параграфу 9 резолюции 1970 (от 2011 года).

#مصراته | العثور على رسائل تؤكد تحويل باشاغا لأموال لمجموعة SSTEK التركية للأسلحة https://t.co/ZNDhhJSGOO — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) March 17, 2021

Экономика

16 марта Совместный военный комитет «5+5» заявил о готовности к открытию прибрежного шоссе (Тарик ас-Сахили) между Сиртом и Мисуратой в срок, не превышающий двух недель.

Дорога имеет стратегическое значение для экономики страны. Трасса соединяет Восток и Запад государства.

عاجل | اللجنة العسكرية المشتركة: سنجتمع قريبا لتقييم الجاهزية لفتح الطريق في مدة لا تتجاوز أسبوعين

اللجنة العسكرية: نؤكد ضرورة استمرار الجهود لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب فورا

اللجنة العسكرية: نطالب مجلس الأمن والدول المتابعة لمؤتمر برلين بإلزام الدول بسحب مرتزقتهم من ليبيا pic.twitter.com/88zec5Z28e — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 16, 2021

Тем временем Анкара не оставляет попыток сохранить военное присутствие в Триполи. Турция намерена завладеть природными богатствами и ресурсами Ливии для решения экономических проблем внутри своего государства.

Эти действия противоречат планам сформированного Правительства национального единства. Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба ранее заявлял, что вывод иностранных войск, безопасность граждан и разрешение экономического кризиса являются первостепенными задачами нового кабмина.

16 марта тунисская делегация планировала посетить Триполи с рабочим визитом. В рамках поездки специалисты намеревались обсудить с ливийской стороной проект о реконструкции и строительстве важных объектов инфраструктуры.

Иностранные государства стремятся расширить сферу сотрудничества с новым правительством после получения им вотума доверия от Палаты представителей. Это касается не только политических и экономических связей, но и социальных.

Члены ОПЕК позитивно отнеслись к формированию нового правительства. Специалисты предполагают, что Президентский совет и кабинет министров смогут положить конец разделению между госучреждениями восточного и западного регионов.

«Это поспособствует стабильности в нефтяном секторе Ливии и наладит ежедневные поставки природных ресурсов на мировой рынок», — считают эксперты.

17 марта Тунис и Ливия договорились придать новый импульс коммерческой деятельности и разработать план действий по активизации инвестиционной политики между двумя государствами.

Стороны в ближайшее время подготовят все положения для упрощения транзита и финансовых транзакций.

Общество

16 марта поверенный в делах посольства Ливии в Египте направил в МИД официальное письмо с просьбой отменить взимание сбора с граждан североафриканского государства при попытке посетить столицу и другие города страны.

Плата за пересечение границ установлена в 1993 году по инициативе Каира в размере 25 долларов с человека.

القائم بأعمال السفارة الليبية في مصر يُطالب بإعفاء الليبيين من رسوم الدخول #ليبيا #218NEWS https://t.co/lwAYSivUTj — 218NEWS (@218news) March 16, 2021

17 марта пресс-секретарь начальника следственного отдела Генеральной прокуратуры Ливии Абдель Мунъим Хуни сообщил, что женщины и дети из ИГ1 (запрещена в РФ) в ближайшее время направятся в Тунис.

«Это вторая группа людей, задержанных в Сирте и Сабрате во время контртеррористической операции ЛНА», — говорится в сообщении.

الناطق باسم رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام عبد المنعم الهوني لـ #فواصل:نتجهز لتسليم #تونس غدا، الدفعة الثانية من نساء المنتمين إلى #تنظيم_الدولة وأطفالهم، المقبوض عليهم في #سرت وصبراتة،ونستثني من التسليم المتورطات في جرائم، حيث يخضعن لاستجواب السلطات الليبية. #ليبيا pic.twitter.com/bUr7SJj7DC — فواصل (@fawaselmedia) March 17, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.