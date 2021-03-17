«Перед сыном с потолка упал кирпич»: жильцы саранского дома боятся за свою жизнь

Саранск, 17 марта. Проснуться под завалами боятся собственники комнат дома №83 по улице Осипенко столицы Мордовии. Жить в ветхом аварийном здании приходится как пенсионерам, так и семьям с маленькими детьми. Прошлой осенью двухэтажное общежитие признали аварийным.

«Одна душевая стоит на весь подъезд на первом этаже. Со стороны улицы осталась кладка в один кирпич, она шатается, на плитке изнутри держится. Недавно мы с ребенком из душа вышли. Хорошо, что он остановился, чтобы меня подождать. В этот момент с потолка упал большой кирпич — проехал ему по носу, а не по голове. А у соседки ночью рухнул потолок. По счастливой случайности, это произошел около двери, а не над кроватью. Вчера она собрала вещи и уехала на съемную квартиру. Боится, что придавит. Страшно, вдруг в один прекрасный момент нас из-под завалов придется вытаскивать», — пожаловалась ФАН жительница дома Елена.

Семье Николаевых эта комната досталась от бабушки. Четыре года назад супруги и двое детей заселились в жилье «до лучших времен». Взять квартиру даже в ипотеку у них нет возможности. Супруг работает один, на его зарплату в 25 тысяч и детское пособие семью бы прокормить, детский сад оплатить и «коммуналку».

«За 20 квадратов квитанция в этот раз пришла на 5 тысяч. А за 26 жильцы сверху платят 5,6 тысяч рублей. Каждую неделю страдаем из-за «потопов». Все начинает течь поверх унитаза и выливается в коридор. А как-то пришли какие-то люди и перерезали нам газ. Говорят, чтобы обратно сделали, нам придется им денег заплатить», — добавила женщина.

По словам Елены, жильцы даже не знают, какая управляющая компания обслуживает здание. Сантехников и других рабочих вызывают по номеру единой диспетчерской службы.

О дальнейшей судьбе многострадального дома ФАН узнал в администрации городского округа Саранск.

«Многоквартирный жилой дом №83 по улице Осипенко признан аварийным и подлежащим сносу в октябре 2020 года. В настоящее время в рамках действующих программ ведется расселение домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. Конкретная дата расселения этого МКД будет известна при доведении лимитов бюджетных ассигнований до Администрации городского округа Саранск из вышестоящих бюджетов», — ответили в мэрии.

Ранее ФАН писал о другой коммунальной проблеме. Жители мордовского села вечерами сидят в полутьме и учат уроки с фонариком.