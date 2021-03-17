Евтухов: Крупные молочные производители игнорируют маркировку своих товаров

Большинство крупных российских производителей молочных товаров до сих пор не зарегистрировались в системе маркировки продукции. Об этом заявил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. По словам замминистра, Минпромторг пошел на встречу представителям отрасли, введя поэтапную маркировку молочных продуктов. С 20 января все предприятия должны были зарегистрироваться в системе. Но, как показывают данные, 17 крупнейших российских производителей проигнорировали это требование, заявил Виктор Евтухов.

«На дворе уже середина марта, а мы не видим в системе целый ряд крупных производителей. Мы уже обратили внимание коллег из Минсельхоза на то, что 17 крупных компаний до сих пор не вовлечены в проект цифровой маркировки товаров, до сих пор не зарегистрировались в системе, хотя с 1 июня для производителей этой продукции — сыров и мороженого — по закону наступит ответственность за выпуск немаркированного товара», — утверждает замминистра промышленности и торговли РФ.

Виктор Евтухов добавил, что для маркировки молочной продукции типографии разработали специальную упаковку. По данным Минпромторга сорок одна типография подписала меморандум с обязательствами об оснащении своих производственных линий необходимым оборудованием для нанесения маркировки. По словам Виктора Евтухова, из них шестнадцать уже готовы выпускать необходимую упаковку.

«Минпромторг со своей стороны также оказывает поддержку типографиям, которые работают с маркировкой упаковки для молочной продукции. Сейчас к печати промышленных партий полностью готовы 16 поставщиков упаковки. В марте этот показатель увеличится до 27», — заявил заместитель министра.

Он также напомнил, что сыры и мороженое начнут маркироваться с 1 июня. Сейчас семь типографий полностью готовы к маркировке сыра, в июне их число вырастет до пятидесяти четырех. Упаковку для мороженого с необходимой маркировкой сейчас уже могут печатать шестнадцать предприятий, к июню их число вырастет почти в два с половиной раза.

В целом Минпромторгом ведется работа более чем с сотней предприятий-поставщиков упаковки, ряд которых находится за рубежом, отметил Виктор Евтухов.

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