У нижневартовского медведя поврежден крестец

Нижневартовск, 17 марта. Представителям природоохранных ведомств и полиции Нижневартовска удалось взять медведя только после того, как его накормили снотворным. Сейчас его временно вернули владельцу, затем начнется проверка: либо владельца заставят оформить разрешение на содержание медведя, либо переместят зверя в специальный приют. По данным источника в ведомстве, выпускать в лес медведя нельзя — он родился в неволе.

«К сожалению, ветеринары не смогли хорошо осмотреть повреждения медведя после его столкновения с автобусом. Не рассчитали со снотворным: он просто стал спокойнее, но не уснул. Управление ветеринарии проведет полное обследование. Но, по поверхностному осмотру, поврежден крестец. В остальном — медведь в отличной форме. Видно, что хозяин его правильно и хорошо кормил, за ним был уход», — рассказал источник в ведомстве.

Позднее решат, где будет содержаться медведь: или оставят у владельца, если тот оформит все документы, или отправят в ближайший официальный приют в Сургуте.

Напомним, сегодня днем жителей Нижневартовска напугал медведь, бегающий по городу. К полудню зверь после столкновения с автобусом спрятался под трубой. Чтобы высвободить мишку, ветеринарам пришлось накормить его снотворным.