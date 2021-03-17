Сожженный заживо под Курском ребенок мог рассказать об измене матери

Железногорск, 17 марта. Истинной причиной трагической гибели 8-летнего мальчика из Железногорска мог стать его рассказ об измене матери.

Эта версия рассматривается следователями наряду с остальными, сообщили в следственном комитете региона. Сама задержанная по этой версии еще показаний не давала. Женщина объяснила свой жестокий поступок плохим поведением сына, который «в том числе портил вещи в доме».

Следователи возбудили в связи с ужасающим происшествием уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Женщине грозит наказание от 8 лет колонии до пожизненного лишения свободы. Второго ребенка задержанной забрали из семьи и доставили в специализированное детское учреждение.

Напомним, мать четыре года измывалась над ребенком, прежде чем сожгла его, сообщал ФАН.