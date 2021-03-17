Осташко: на Украине до сих пор принимают присягу на фашистских знаменах

Москва, 17 марта. Украина до сих пор принимает присягу на фашистских знаменах, отметил ведущий программы «Время покажет» и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

Участники телепередачи обсудили 17 марта новость о том, что в Лондоне назвали Россию главной угрозой. Кроме того, была затронута тема перспектив переименования украинского спортивного стадиона во Львове в честь коллаборациониста и военного преступника Степана Бандеры. Осташко отметил в ходе эфира, что Киев пытается приписать России некую «агрессию», однако на самой Украине и по сей день присяга принимается на фашистских знаменах, несмотря на обещания о том, что нацбатальоны в стране останутся в прошлом.

Великобритания же преследует собственные интересы, уверен международный обозреватель издательского дома «Коммерсант» Сергей Строкань. По его словам, Лондон в настоящий момент судорожно занимается созданием новой внешней оборонной политики после того, как государство вышло из состава Евросоюза.

Киев получает от Лондона летальное оружие в отнюдь не в оборонных целях, заявил политолог Владимир Корнилов. Кроме того, британские военные тренируют украинских коллег вести боевые действия в городских условиях, добавил он. Вопрос стадиона также был затронут экспертом. По его словам, объект был построен дончанами не на средства Львова, однако сооружению хотят дать новое имя в честь фашиста.

Ранее Осташко в эфире программы спросил у украинского политолога Сергея Запорожского, зачем Украине английский язык в качестве второго государственного, если в Европе на нем не говорят.