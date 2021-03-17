Беременная Джанабаева попросила не вмешиваться в ее личную жизнь

Москва, 17 марта. Певица Альбина Джанабаева попросила пока не поздравлять ее и мужа Валерия Меладзе с третьей беременностью. Артистке не хочется вмешательства в личную жизнь.

Радостную новость Джанабаева сообщила фанатам буквально на днях. В Instagram-аккаунте она поделилась снимком, на котором позирует в черном платье с округлившимся животом.

Поклонники тут же бросились поздравлять звездную пару. В семье артистов уже есть двое детей — Константин и Лука.

Но, по мнению Джанабаевой, поздравлять ее с мужем пока рано. Она считает, что сейчас лучше просто порадоваться или промолчать.

«Мы поделились своим счастьем и ситуацией, в которой мы живем в последнее время. Это действительно счастье, а большего знать никому не нужно», — объяснила исполнительница в эфире «Русского радио».

Джанабаева уточнила, что не планирует сообщать подробности беременности.

О детях задумалась и певица Анна Семенович. Звезда подтвердила, что уже заморозила яйцеклетки и планирует проделать процедуру еще раз. При этом никаких проблем с женским здоровьем у нее нет, врачи не видят противопоказаний для естественных родов.