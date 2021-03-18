Мать оппозиционного актера Табакова за спектакли получит более миллиона рублей

Москва, 17 марта. Семья Табаковых-Зудиной продолжает зарабатывать на государстве: Марина Зудина заключила контракт с МХАТ имени А. П. Чехова на исполнение трех ролей в трех спектаклях. Действует контракт до августа 2021 года. Всего предусмотрено девять показов. Марина Зудина играет не всегда главные роли, но за один вечер получает практически 60 тысяч рублей, что выше средней заработной платы в большинстве регионов страны. При этом Павел, снимающийся в фильмах, которые тоже финансируются из бюджета, продолжает ругать страну и «режим».

Согласно договору, Зуева обязуется сыграть три роли — Филлис в «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025», миссис Чивли в спектакле «Идеальный муж. Комедия» и Хохлакову-Кубышку в «Карамазовых». Все постановки — Константина Богомолова. За исполнение одной роли в одном спектакле Марина Вячеславовна получает 53 800 рублей, за репетицию — 26 900 рублей. В дальнейшем контракт будет продлен, пока на данные роли выделено порядка 9 миллионов рублей.

Ранее Павел Табаков в интервью одному из журналов заявил, что получил наследство от отца, поэтому чувствует себя независимым и может заниматься тем, что ему нравится. В этом же интервью россиян он обозвал дремучим обществом, обругал патриотизм и поддержал «толерантную Европу».