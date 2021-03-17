Ани Лорак заинтриговала новым фото с роскошным кольцом

Москва, 17 марта. Популярная певица Ани Лорак подогрела интерес публики к своей личной жизни фотографией с роскошным кольцом на безымянном пальце.

Артистка опубликовала на странице в социальной сети Instagram откровенное фото. Кадр был сделан в ванной комнате. На нем знаменитость в белоснежной рубашке свободного кроя и кружевном топе сидит на ванне.

«Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний», — написала поп-исполнительница в соцсети.

На безымянной пальце правой руки Ани Лорак можно заметить «особенное» кольцо. На это обратили внимание поклонники певицы. Некоторые предположили, что артистка тайно вышла замуж.

«Что — опять?»; «Королева нашла своего короля», — пишут в комментариях под публикацией поклонники, заинтригованные кадром звезды.

О личной жизни знаменитости известно немного. Ей приписывают романы со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. Летом прошлого года ходили слухи, что певица встречается с коллегой по цеху Сергеем Лазаревым. При этом известно, что артистов связывают дружеские чувства. Несмотря на это, фанаты указывают на романтическую связь Лазарева и Ани Лорак.