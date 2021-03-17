Чемпионку России по фристайлу Орловскую отправили под арест по делу о наркотиках

Москва, 17 марта. Домашний арест ожидает чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую за хранение героина, сообщили в пресс-службе Кунцевского суда столицы.

Правоохранители задержали спортсменку с семью свертками неопределенного вещества. Позже экспертиза выявила, что в пакетах находился героин. Орловская призналась, что планировала доставить вещество по нескольким адресам.

Орловскую деквалифицировали с соревнований в 2013 году за употребление наркотиков. Спортсменка тогда готовилась к участию в Олимпийских играх. Заключение Орловской под стражей продлится до 15 мая.