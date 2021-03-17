Неизвестный тяжело ранил французского режиссера Алена Франсона

Монпелье, 17 марта. Французский режиссер Ален Франсон попал в больницу. Его госпитализировали с тяжелым ранением. На знаменитость напал неизвестный, вооруженный ножом.

У режиссера задета сонная артерия. Сейчас он находится под наблюдением специалистов. Неизвестный напал на Франсона недалеко от отеля в исторической части города Монпелье. Нападавший скрылся с места происшествия. Его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

В минувшее воскресенье скончался знаменитый режиссер и художник Петер Пацак. Он ушел из жизни в возрасте 76 лет. Петер Пацак был известен, как продюсер, сценарист, композитор и художник.