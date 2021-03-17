Коррупция и незаконные поставки оружия: эксперты ООН представили доклад по Ливии

Группа экспертов по Ливии, сформированная Советом Безопасности ООН, опубликовала доклад по ситуации в стране. Он охватывает период с 25 октября 2019 по 24 января 2021 года.

Документ предназначен для Комитета по санкциям. В нем выделены главные угрозы миру и стабильности в североафриканском государстве.

Международная редакция Федерального агентства новостей подробно изучила доклад группы экспертов ООН и выделила основные моменты.

Коррупционный скандал

Одной их тем отчета стали итоги расследования о взяточничестве во время Форума политического диалога в Тунисе. В ноябре 2020 года появились сообщения, что ливийских делегатов подкупили для продвижения определенных кандидатов в переходное правительство страны.

Специалисты изучили документацию и установили, что по меньшей мере трем участникам предлагались денежные вознаграждения, чтобы они голосовали за конкретного претендента на пост премьер-министра.

Подробная информация предоставлена в конфиденциальном Приложении 13, которого в отчете нет.

Террористы в госструктурах

Эксперты ООН указали на прямые связи различных вооруженных группировок и их лидеров с руководством Президентского совета триполитанского Правительства национального согласия (ПС ПНС). Особо выделяются бригады «Ан-Наваси», «Абу Салим» и RADA. Последнюю возглавляет Абд аль-Рауф Карра.

В докладе упоминается дело Мухаммада Баруна, подозреваемого в принадлежности к террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Несмотря на ордер на арест от Генеральной прокуратуры Ливии, он остается командующим «Силами Иснада» при Главном управлении безопасности ПНС в Аз-Завии.

В документе отмечено, что Барун жестоко обращался и унижал бригадного генерала Ливийской национальной армии Мухаммада аль-Джагма, чей самолет сбили боевики триполитанских властей в декабре 2020 года.

Нарушение оружейного эмбарго Турцией и США

Резолюция Совбеза ООН 1970 (2011) гласит, что «все государства-члены должны принять необходимые меры для предотвращения прямых или косвенных поставок, продажи или передачи вооружений и боеприпасов Ливии». Согласно резолюции 2214 (2015), необходимо вести «борьбу всеми средствами с угрозами международному миру и безопасности».

Именно последнее постановление является своего рода «инструментом» в руках Турции для переброски военного контингента и техники на запад североафриканского государства.

Однако группа экспертов пришла к выводу, что первое решение 1970 (2011) приоритетнее второго. Это означает, что Анкара нарушает эмбарго на поставки оружия, хоть и имеет официальные соглашения с триполитанскими властями.

В докладе приводятся два документа, подписанных министром внутренних дел Правительства национального согласия Фатхи Башагой. Это запросы к управляющему ЦБ Ливии на перевод турецкой компании SSTEK 239,4 млн евро (почти 21 млрд рублей. — Прим. ФАН).

Эксперты обвинили Вашингтон в нарушении эмбарго на экспорт оружия из Триполи. Белый дом в рамках программы иностранной военной эксплуатации приобрел «Панцирь С-1», захваченный силами ПНС после того, как Ливийская национальная армия покинула авиабазу Аль-Ватыя в мае 2020 года. Эти действия противоречат пункту 10 резолюции 1970 (2011).

«Эмбарго на поставки оружия остается абсолютно неэффективным. Страны-члены игнорируют санкционные меры, продолжая нарушать постановление СБ ООН, наносят масштабный ущерб североафриканскому государству», — считают эксперты.

Турецкая SADAT International Defense Consulting также стала объектом изучения экспертов международной организации. Установлено, что руководство частной компании отвечает за переброску, надзор и оплату примерно 5000 сирийских наемников, включая 250 несовершеннолетних, выступающих на стороне триполитанских властей.

Отсутствие прозрачности

Экономический сектор и заморозка активов также вошли в расследование группы экспертов по Ливии. Специалисты выяснили, что Ливийское инвестиционное управление (Libyan Investment Authority, ЛИА) не имеет прав на распределение денежных средств, находящихся за рубежом.

Они указали на отсутствие прозрачности в отношении владения, финансовых операций и контроля за вкладами различных организаций. В ряде сделок оказались замешаны дочерние компании. Все это повышает риски, что особенно подчеркнуто в докладе.

«Последний аудиторский отчет ЛИА опубликовало в сентябре 2020 года, но он не дошел до группы специалистов из ООН», — говорится в сообщении.

Эксперты пришли к выводу, что Libyan Investment Authority не имеет инвестиционной политики или руководящих принципов распределения активов, что создает риск для экономики Ливии. Управление не контролирует активы, оцениваемые в 700 млн долларов США, 98,5% из которых находятся в Deutsche Bank.

Доклад уже направлен в Комитет СБ ООН по санкциям. Специалисты планируют сформировать предложение по введению в отношении лиц и компаний ограничительных мер, направленных на предотвращение усиления кризиса в североафриканском государстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.