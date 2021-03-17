Стали известны составы ЦСКА и «Зенита» на матч 23-го тура чемпионата России

Москва, 17 марта. Тренерские штабы столичного ЦСКА и петербургского «Зенита» определили составы команд на матч 23-го тура РПЛ, который пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».

Центральный матч очередного тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» начнется сегодня в 20 часов по московскому времени. За столичный клуб с первых минут сыграют Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Зайнутдинов, Рондон и Эджуке. Тренерский штаб «Зенита» выставил на игру с «армейцами» следующий состав: Лунев, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

Матч на «ВЭБ Арене» обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. В 22 играх РПЛ «Зенит» набрал 45 очков и возглавляет турнирную таблицу, ЦСКА с 40 баллами в активе идет на третьем месте. Вторую позицию занимает столичный «Спартак». В активе команды Доменико Тедеско 41 очко.