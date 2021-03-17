Школьные каникулы на Украине могут продлить из-за коронавируса

Киев, 17 марта. Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам продлить каникулы, чтобы предотвратить распространение COVID-19 среди детей, сообщил глава ведомства Сергей Шкарлет.

Некоторые регионы страны уже находятся в «красной зоне» по COVID-19, детям в этих частях Украины запрещено посещать учебные заведения. Запрет на проведение массовых мероприятий в садах и школах действует в стране, напомнил министр. Школам не разрешается проводить очные занятия в случаях, если более половины учащихся находятся на самоизоляции из-за COVID-19.

Положительный результат теста на коронавирус получили 1,5 жителя Украины с начала 2020 года. Врачи вылечили от заболевания порядка 1,2 млн пациентов. Около 30 тыс. человек скончались.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась на Украине в 2021 году. Врачи используют для процедуры препарат индийского производства Covishield. Жители страны не спешат прививаться иностранной вакциной.