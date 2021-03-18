Режиссер Сергей Пускепалис назвал себя актером-лазутчиком в кинематографе

Известный российский актер и режиссер театра и кино Сергей Пускепалис признался ФАН, что считает себя в какой-то мере лазутчиком в кинематографе, потому что не считает актерство своей профессией.

Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью рассказал, почему начал сниматься в фильмах, как со своей занятостью везде успевает, что думает о своих партнерах, как относится к гороскопам и о многом другом.

«У нас есть огромное количество обязательств»

— Сергей Витауто, жизнь немного налаживается — разные ограничения, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, постепенно снимаются. Как считаете, народ повалит теперь в театры, кинотеатры?

— Прямо вот сейчас трудно сказать, но очень хочется, конечно, в это верить. Пока люди еще немножко настороже. Одни, так называемые ковид-диссиденты, соскучились, другие, наоборот, как-то близко к сердцу приняли всю эту ситуацию. Так что посмотрим...

Естественно, хотелось бы, чтобы театр был заполнен до отказа, потому что мы работаем для людей, и только для них. В общем, будем надеяться.

— Вы работаете и в Ярославле, и в Москве. Много снимаетесь в фильмах и телесериалах. Как вы всегда и везде успеваете?

— Ну, как? Графики, графики, графики (смеется)… Создаем графики, и когда они выстраиваются, тогда значит, я иду на эту работу. А если не получается, тогда не иду (смеется). В приоритете у меня, безусловно, «театр Волкова» (Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова, художественным руководителем которого является Сергей Пускепалис. — Прим. ФАН), где у нас есть определенные планы и существует огромное количество обязательств — как перед Министерством культуры, так и перед актерами, и перед городом Ярославлем. Надо их выполнять, и пока что получается.

— Вы же еще заместитель худрука МХАТ имени Горького по творческой работе. Значит, вам надо часто и в Москве бывать?

— Нет, это уже устаревшая информация! Так было до назначения на должность в ярославском театре (в августе 2019 года. — Прим. ФАН). Был у меня такой недолгий этап, когда мы с [художественным руководителем] Эдуардом Владиславовичем Бояковым договорились — он пригласил меня помочь, подставить, так сказать, плечо в начале его трудовой деятельности во МХАТе (в декабре 2018-го. — Прим. ФАН).

Да и вообще, совмещать такие должности невозможно даже по контракту.

— Поговорим о кинематографе. Вы часто играете полицейских, милиционеров, военных… В общем, людей в форме. Скажите честно, никогда не хотелось бы вам сыграть какого-нибудь отъявленного мерзавца, какого-нибудь бандюгана?

— Вы знаете, я, честно говоря, вообще не хочу играть, это же не моя профессия (смеется)!

— Вот даже как?

— Да. Друзья что-то говорят мне, предлагают, и просто интересно попробовать. Сам я в этом смысле никогда никакой инициативы не проявляю.

Но такого, чтобы я сидел дома на стуле и мечтал сыграть какого-то бандита, нет, у меня эта опция отсутствует.

— По этой причине, что актерство — не ваша профессия, и получилось так, что первую серьезную роль в кинофильме вы сыграли только в 40 лет?

— Я не лукавлю. Не то, чтобы я не хочу сниматься, просто, повторюсь, не проявляю никакой инициативы. Тогда же получилось так, что Алексей Петрович Попогребский, замечательный и талантливейший режиссер нашего времени, снял вместе с Борисом Хлебниковым моего сына Глеба в прекрасном фильме «Коктебель» (в 2003 году. — Прим. ФАН).

И потом он пригласил уже меня сыграть роль в его картине «Простые вещи» (в 2006 году. — Прим. ФАН). К тому времени я работал главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина. Естественно, у меня был совершенно другой функционал, и я решал совсем другие задачи. Но в то же время мне было очень интересно посмотреть как бы изнутри — что такое кино. Я, так сказать, оказался в каком-то роде лазутчиком (смеется).

И вот я попал в очень надежные и любящие руки Алексея Петровича, в результате чего получился неплохой, судя по наградам и по признанию зрителей, фильм.

Так и пошла моя кривая дорожка от этой картины. Меня увидели в ней и стали потихоньку приглашать играть роли. Тут еще, видать, сказались мои режиссерские навыки — в том смысле, что я не задаю никаких ненужных вопросов и не капризничаю…

— То есть вы очень подходящий по всем параметрам актер для режиссеров?

— Ну, это надо у них спрашивать (смеется).

«На Западе пытаются извратить образ русского человека»

— Когда тот же Попогребский через несколько лет пригласил вас сняться в фильме «Как я провел этим летом», вас не смутило название?

— Нет, совсем! Все, что делает Алексей Петрович, меня не смущает, потому что за всем этим стоит такой четкий совершенно замысел. Это не от того, что сидел, ковырял ложкой в каше и придумал вдруг название. Нет! Там был вполне понятный ход, чтобы действительно привлечь внимание к этой картине, тоже, кстати, выигравшей немало различных наград.

— Ну да, одни призы Берлинского кинофестиваля чего только стóят! Знаете, есть мнение, что вы не особо любите сниматься в западных фильмах, так как там часто рисуется некий стереотипный образ русских людей. Тем не менее, все-таки у вас есть в активе роль в картине «Черное море». Почему вы согласились играть в нем?

— Для того, чтобы позволить себе такую фразу — «не очень-то люблю сниматься в западных фильмах», — а это очень громкая и эффектная фраза, надо, чтобы, действительно, у меня было пятьсот тысяч предложений!

Нет, на самом деле обстоятельства складываются совершенно по-другому. Дело в том, что я с огромным удовольствием, зная творчество Кевина Макдональда, согласился на роль в «Черном море». Потому что это человек, который снял, например, такие классные вещи, как «Последний король Шотландии» и «Касаясь пустоты». Это потрясающий, замечательный британский режиссер.

У нас собралась тогда, в 2014 году, такая компания российских актеров, английских, американских… Конечно, был очень интересен весь этот опыт, особенно учитывая достаточно любопытный сценарий, когда русские и британцы, совсем не понимая друг друга, оказываются в экстремальных условиях. Мне было любопытно посмотреть, как же будет происходить такая сегрегация — просто по-человечески (смеется).

— И какое у вас в итоге сложилось мнение?

— Когда я увидел окончательный вариант монтажа, то понял, что просто все вырезали! Все то, что меня и привлекало. В сценарии же все было достаточно тонко написано. А они оставили привычный штамп о русских ребятах, которые, значит, совершенно такие прямые люди, дуболомы и так далее. Не хочу дальше об этом говорить…

Возвращаясь же к той теме, скажу, что после картины «Как я провел этим летом», которая, напомню, обрела мировую популярность и показывалась в огромном количестве стран, у меня, наверное, появилась какая-то международная известность. И после этого мне начали присылать сценарии. О них можно односложно сказать, что предлагалось использовать мою такую фактуру якобы надежного парня. Для того, чтобы сказать, что вот этот самый надежный парень наконец-то понял, что Россия — это тупиковый путь.

— И вы, конечно же, отвечаете на все это дело отказами?

— Естественно, как я могу сниматься в таких фильмах?! Поэтому каждый раз, отвечая на этот вопрос, говорю: «Если бы мне прислали сценарий, который был бы, ну, не знаю, уровня картин «Пролетая над гнездом кукушки» или «Человек дождя», я бы согласился и пошел сниматься».

Но на Западе, как правило, желая использовать мое амплуа, пытаются извратить образ русского человека, который каким-то другим образом смотрит на нашу державу. Как я могу на это согласиться? Не знаю, может быть, кто-то и согласится. И мне было бы интересно узнать эти фамилии.

«У меня нет отвратительных картин»

— Главную роль в «Черном море» сыграл Джуд Лоу, который считается звездой мировой величины. Чувствовалось ли на съемках какое-то, не знаю, высокомерное отношение к другим с его стороны? Или это был чисто рабочий процесс: все друг друга уважали, и все наравне?

— Больше вам скажу — я даже не сразу понял, что это Джуд Лоу (смеется)! Он пришел как-то совершенно спокойно, и я подумал: «Какой-то парень. Ну, парень и парень». А мне: «Это Джуд Лоу». Я: «Да ладно». Посмотрели друг на друга, поздоровались.

И потом все было очень доброжелательно, мы устраивали такие русские приемы, встречи. Этакая народная дипломатия. Несмотря на то, что британцы как бы слывут снобами, лично я этого не заметил. По крайней мере, может быть, мы сами не давали им повода так к себе относиться. В общем, все было совершенно спокойно, нормально и ровно общались со всеми ребятами.

— О каком-то из своих проектов в последние годы можете сказать, что это очень хорошая вещь и здорово, что вы там снялись?

— Ну, у меня, в общем-то, отвратительных картин и нету (смеется), так что я не могу сейчас что-то особо выделить.

Хотя нет, я, конечно, очень дорожу фильмом «Жизнь и судьба» Сергея Владимировича Урсуляка. Потому что, мне кажется, он наиболее четко на данный момент отображает саму суть Великой Отечественной войны, такую ее противоречивость всего на свете, что всколыхнула эта война, всего, что «прочистила», а также героизм народа.

Еще мне очень нравится сериал «Крестный», где рассказывается, в том числе, о событиях Косовской войны в конце прошлого века. Также назову и фильм «Скоро весна», снятый Верой Сторожевой.

— Кстати, о Вере Сторожевой. В популярном телесериале «Шифр», который показывал Первый канал, вышло уже два сезона. Сейчас, так понимаю, снимается третий?

— Да, будет последний сезон — по крайней мере, для меня. Я не знаю, как там решат дальше, но скоро начнем съемки.

— О фильмах я вас уже спросил. А есть ли какие-то партнеры и партнерши, с кем вам наиболее комфортно работать?

— Я вот сейчас кого-то назову, а кого-то забуду, и потом ребята прочтут и скажут: «Нормально, значит ему со мной некомфортно?!» Зачем вы меня об этом спрашиваете (смеется)?

— Согласен, вопрос немного провокационный!

— Скажу так. Конечно, я со всеми партнерами и партнершами общаюсь и взаимодействую. Это же кино — оно не на всю жизнь, тут встретился, снялся и расстался. Вот в театре можно, наверное, говорить, что мне с этим или тем человеком комфортно. И то, кажется, не следует, потому что сейчас комфортно, а потом — не комфортно, или наоборот.

«Раковая опухоль нацизма поработила прекрасный украинский народ»

— Хочу спросить вот еще о чем. У вас необычное для большинства из нас отчество, литовское. Вы видели, что на сайте «Википедия» его сначала поменяли на русский манер — Витаутович, а потом оставили оба варианта?

— Ну, поменяли и поменяли, — господи, ничего страшного. Сразу надо было это сделать (смеется). Если бы меня назвали литовским именем, то было бы, конечно, проще, просто называли бы, там, Сергеносом, и все.

— Скажите, а в гороскопы вы верите?

— Ну, мне кажется, отчасти в этом есть толика желания хоть как-то определенным образом систематизировать людей, чтобы уж совсем, скажем так, не расплываться. Не во все верю в полной мере, но какие-то приметы существуют. И потом, нам же задают задачу, что вот ты, например, Овен, поэтому волей-неволей сразу начинаешь немножко подстраиваться под эту формулировку. Да, такое тоже есть.

— Бытует достаточно широко распространенное мнение, что Овны — упрямые люди. Вы считаете себя упрямым?

— Если доходит до каких-то принципиальных вопросов, то конечно!

— За политикой следите?

— А как же.

— Как вам такой факт — некая соседняя страна объявляет российских актеров и режиссеров «угрозой своей национальной безопасности» просто только за то, что они, например, посетили Крым?

— А чего нам еще ждать-то от нацистского государства? Там сейчас вот эта раковая опухоль нацизма поработила прекрасный украинский народ, и она с потакания всех европейских и этой американской страны вовсю беспредельничает. Что тут еще можно сказать?..

Просто никто ничего не может изменить, потому что всем это будет очень дорого стоить. Вот живут там такие хулиганы и хулиганят, как только могут.

— Так понимаю, речь идет и о предыдущем, и о нынешнем президентах?

— Да, я имею в виду, конечно, руководителя страны, он один у них. Фамилии меняются, а суть остается.

— Как думаете, если ли вариант того, что когда-нибудь ДНР и ЛНР обретут независимость?

— Я очень хочу в это верить. Более того, я хочу верить не только в их независимость, но и в то, что они станут нашей территорией, российской. Придут, так сказать домой.

— Как Крым в свое время?

— Ну, Крым, как говорил наш президент, вернулся в родные берега. Он все-таки приморский регион. А здесь просто домой. Домой!

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске в семье литовца и болгарки, появившейся на свет в Молдавии. Потом жил в Саратове, где окончил театральное училище.

Потом отслужил три года в Военно-морском флоте СССР, в Северодвинске. В дальнейшем работал и работает актером и режиссером в саратовском, магнитогорском и московских театрах.

На данный момент — главный режиссер Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, что в Ярославле.

Дебют в кинематографе состоялся в картине Алексея Попогребского «Простые вещи» в 2006 году. Сейчас в активе Пускепалиса как актера 65 фильмов и телесериалов. Среди них — «Жизнь и судьба», «Крик совы», «Желтый глаз тигра», «Битва за Севастополь», «А у нас во дворе», «Метро», «Шифр», «Хождение по мукам», «Ледокол» и другие.

Получил приз «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль (вместе с партнером Григорием Добрыгиным) в картине «Как я провел этим летом». В 1999 году был удостоен звания «заслуженный артист Российской Федерации».

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