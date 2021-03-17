Ивановские следователи проверят сообщения о попавшей в рабство семье

Иваново, 17 марта. Сотрудники Следкома приступили к изучению информации о матери и сыне, которые могли попасть в кабалу к местным жителям.

По предварительным данным, несколько лет назад женщина пострадала во время ДТП, став инвалидом. Позднее пострадавшую и ее ребенка приютила другая семья, которая забрала у них документы и банковскую карту, куда начисляли пенсию по инвалидности.

Злоумышленники якобы внушили матери информацию о том, что над ней оформили опекунство, а ее родственника использовали как «раба в хозяйстве». Но местный житель смог рассказать о своем положении знакомой из города Пучеж. Та смогла организовать для местных жителей побег и снять им жилье.

Также стало известно о том, что в местное отделение полиции поступило заявление об избиении. Тогда участковый доставил пострадавшего в больницу, чтобы снять побои. Административное расследование продолжается.

Правоохранители Крыма ранее задержали фермера, сообщал ФАН. Он похитил несовершеннолетнего и держал его в рабстве, требуя от родственников выкуп в 120 тыс. рублей.