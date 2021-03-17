Счетная палата выявила проблемы в реализации нацпроектов

Москва, 17 марта. По данным Счетной палаты России, многие задачи и мероприятия национальных проектов России не исполняются должным образом. По многим направлениям отсутствует стратегия развития отраслей, а мероприятия не скоординированы. Об этом ФАН сказал член комитета Госдумы по труду и соцполитике Никита Березин.

«Сегодня задачи и мероприятия нацпроектов не исполняются должным образом. По многим направлениям отсутствует стратегия развития отраслей, задачи и проводимые мероприятия не скоординированы и не направлены на достижение целей нацпроектов», — сказал он.

Депутат сообщил, что обратился к аудитору Счетной палаты РФ Сергею Штогрину по вопросу исполнения национальных проектов России. Согласно проведенному аудиту Счетной палаты за 2020 год, было выявлено множество проблем в реализации нацпроектов.

«Мы можем констатировать, что реализация нацпроектов вынесла на поверхность проблемы развития общества, государственных институтов и отечественной экономики в целом, — сказал Никита Березин. — Необходимо как можно быстрее произвести анализ недостаточности исполнения определенных задач, осмысление недостатков развития России и определение путей их решения».

Он напомнил, что нацпроекты реализуются в соответствии с указом президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». По мнению парламентария, уже сегодня можно сказать, что действенные результаты проявятся несколько позднее 2024 года и лишь при условии оптимизации путей решения задач на различных уровнях вертикали власти.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллеги Генпрокуратуры заявил, что злоупотребления при использовании денежных средств, выделенных на нацпроекты, должны жестко пресекаться.