После инцидента с медведицей в Нижневартовске начато административное расследование

Нижневартовск, 17 марта. Сотрудники полиции начали административное расследование после инцидента со сбежавшей медведицей, бросавшейся на прохожих. Следователи выясняют детали происшествия.

Как сообщил источник ФАН, в данном случае почти исключено уголовное преследование по статье УК за жестокое обращение с животными, потому что медведица была откормлена и здорова.

Напомним, медведица сбежала из отеля в Нижневартовске. Видео с животным появилось в Сети. На кадрах хищник пытается догнать мужчину. Последнему удается убежать. В итоге животное удалось заблокировать автобусом. Сейчас с ним все в порядке. Ветеринары уже оказывают пострадавшему помощь. Также решается вопрос о дальнейшем проживании животного. Зоозащитники пытаются найти заповедник, который примет полуторагодовалую медведицу.

Природоохранная прокуратура ХМАО заинтересовалась случаем со сбежавшим медведем, сообщал ФАН. Надзорный орган намерен выяснить, насколько законным было содержание в неволе дикого животного.