Курбан Омаров публично дал первый совет девушкам в роли коуча по женскому счастью

Бизнесмен, блогер и по совместительству супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров стал коучем по женскому счастью. И вот в Сети появился первый совет, а точнее, ряд советов, как потерять мужчину на первом свидании. Наверное, в этом и нуждаются дамы, уставшие быть одинокими.

На страничке своего Instagram Омаров разместил пост о том, насколько важную роль играет при знакомстве первое впечатление.

«Первое впечатление — самое яркое, как фейерверк. А второе добавляет еще больше красок, порой взрыв мозга. Ловите советы, как произвести на мужчину ярчайшее впечатление и запомниться до конца его дней», — обращается к своим подписчицам блогер.

Среди ценных указаний от Курбана на первом месте — интенсивный макияж и яркий образ. Как объясняет сам коуч, «вы на охоте на мужика».

«Перья, стразы, стрелки до виска и губы цвета очень пьяной вишни — то, что надо», — полагает муж Бородиной.

Не лишним, на его взгляд, будут разговоры без умолку, громкий смех и обсуждение бывших партнеров.

«Страна должна знать героев. Это всем интересно», — объясняет бизнесмен.

Танцы на столе или барной стойке, можно даже свалиться с этих возвышенностей. Такие действия должны произвести полный фурор! Среди советов также записалась демонстрация аппетита: нужно как можно больше есть и, конечно, не забывать запивать тем, что покрепче.

«Флиртуй и подмигивай всем окружающим мужчинам. Пусть знают, какой бриллиант они потеряли. Если мужчина начнет ревновать, скажите, что у него низкая самооценка. А вы — просто многолюб», — заключил блогер в своем посте.

Наверняка, новоиспеченный «тренер-психолог» вкладывал долю шутки в свой пост. Однако часть подписчиков все же не согласились с мнением Омарова, предположив, что на первом свидании лучше быть собой.

«А зачем это? Произвести впечатление, чтобы через время каждый стал собой и разочаровал? Не надо производить никаких впечатлений, надо просто быть собой. Да просто будьте собой, ведите себя искренне, открыто», — писали в комментариях к посту подписчицы.

Быть может, тактика «эксперта» в области женского счастья еще не отработана, но его тренинги уже стоят ни много ни мало 50 000 рублей.