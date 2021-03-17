Курбан Омаров публично дал первый совет девушкам в роли коуча по женскому счастью

Бизнесмен, блогер и по совместительству супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров стал коучем по женскому счастью. И вот в Сети появился первый совет, а точнее, ряд советов, как потерять мужчину на первом свидании. Наверное, в этом и нуждаются дамы, уставшие быть одинокими.
На страничке своего Instagram Омаров разместил пост о том, насколько важную роль играет при знакомстве первое впечатление.
«Первое впечатление — самое яркое, как фейерверк. А второе добавляет еще больше красок, порой взрыв мозга. Ловите советы, как произвести на мужчину ярчайшее впечатление и запомниться до конца его дней», — обращается к своим подписчицам блогер.
Среди ценных указаний от Курбана на первом месте — интенсивный макияж и яркий образ. Как объясняет сам коуч, «вы на охоте на мужика».
«Перья, стразы, стрелки до виска и губы цвета очень пьяной вишни — то, что надо», — полагает муж Бородиной.
Не лишним, на его взгляд, будут разговоры без умолку, громкий смех и обсуждение бывших партнеров.
«Страна должна знать героев. Это всем интересно», — объясняет бизнесмен.
Танцы на столе или барной стойке, можно даже свалиться с этих возвышенностей. Такие действия должны произвести полный фурор! Среди советов также записалась демонстрация аппетита: нужно как можно больше есть и, конечно, не забывать запивать тем, что покрепче.
«Флиртуй и подмигивай всем окружающим мужчинам. Пусть знают, какой бриллиант они потеряли. Если мужчина начнет ревновать, скажите, что у него низкая самооценка. А вы — просто многолюб», — заключил блогер в своем посте.
Наверняка, новоиспеченный «тренер-психолог» вкладывал долю шутки в свой пост. Однако часть подписчиков все же не согласились с мнением Омарова, предположив, что на первом свидании лучше быть собой.
«А зачем это? Произвести впечатление, чтобы через время каждый стал собой и разочаровал? Не надо производить никаких впечатлений, надо просто быть собой. Да просто будьте собой, ведите себя искренне, открыто», — писали в комментариях к посту подписчицы.
Быть может, тактика «эксперта» в области женского счастья еще не отработана, но его тренинги уже стоят ни много ни мало 50 000 рублей.