Экономист назвал основные ошибки начинающих предпринимателей

Сложившаяся в 2020 году ситуация наглядно продемонстрировала, что многие привычные подходы к ведению бизнеса на самом деле давно утратили свою актуальность. Об этом в комментарии ФАН заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.

Кризисные ситуации, вызванные пандемией коронавируса, не останавливают развитие российского бизнеса. При этом открывать свое дело стоит только тогда, когда человек к этому действительно готов, отметил эксперт.

«Удаленка, дистанционное обучение, развлечения – все это стало новой нормальностью буквально за год. Локдаун не остановил жизнь, но принудительно перевел ее в онлайн. Новые условия дали новые возможности сразу всем», – поделился мнением специалист.

Для одних кризис — время потерь, а другим он дает новые возможности. В сфере предпринимательства освободились места, и необходимо поспешить их занять, считает экономист. По его словам, сегодня это можно сделать быстрее, избежав длительной и изнуряющей конкурентной борьбы.

«Плохие времена часто дают хорошие возможности, как говорил Дональд Трамп. Кризис, если он не носит масштабов Великой депрессии, при всей своей негативной коннотации и сути для настоящего бизнесмена, не более чем фон. Если вы бизнесмен до мозга костей, то вы заработаете всегда», – подчеркнул Дмитрий Десятниченко.

Старт большого и перспективного бизнеса всегда начинается с формирования глобального образа будущего продукта, напомнил собеседник агентства.

«Необходимо создать в голове идеальную модель, помня о том, что для потребителя проект должен быть лучше уже существующих. Для практической реализации предпочтительнее использовать лучшие из доступных ресурсов. В любом случае, пока идея на созрела, не стоит запускать предприятие», — резюмировал Дмитрий Десятниченко.

Экономист перечислил главные ошибки начинающих предпринимателей.

1. Переоценивают свою силы, компетенции и реальные возможности.

2. «Горят» своей идеей, забывая о необходимости постоянно верифицировать и корректировать личные представление о продукте обратной связью о действительной, а не мнимой востребованности на рынке.

3. Старательно копируют стратегии и бизнес-модели успешных конкурентов. История чужого успеха должна становиться отправной, а не финальной точкой для движения вперед в личной бизнес-стратегии.

4. Забывают, что свой бизнес – это круглосуточно! Особенно после первых с трудом достигнутых, но уже заметных успехов. Здесь нет возможности поставить процесс на паузу. Как в самолете: остановка двигателя равно катастрофа.

5. Ошибки при масштабировании бизнеса после достижения первых успехов ввиду недостатка профессиональных и личных компетенций.