Клава Кока поделилась творческими планами

Москва, 17 марта. Популярная российская певица Клава Кока пообещала порадовать поклонников новым треком. Композиция должна выйти в апреле.

Артистка стала лицом телеканала «Суббота!». Она снялась уже в нескольких промороликах, которые можно увидеть в эфире. Сама певица в восторге от канала. Ей нравится, что «Суббота!» ориентирована на девушек: можно валяться в кровати и смотреть любимые сериалы и шоу. Аналогов, по словам звезды российской сцены, подобному каналу на телевидении просто нет.

Клава Кока записывает саундтрек для «Субботы!». Премьера новой композиции запланирована на второй месяц весны.

«Сейчас мы с командой работаем над саундтреком для канала «Суббота!». Постараемся создать гимн современной свободной девушки, которая делает все, что ей нравится», — рассказала артистка о творческих планах.

Клава Кока считается одной из самых популярных певиц на российской сцене. Клипы на хиты знаменитости набирают многочисленные лайки и просмотры.

По итогам 2020 года видео Niletto и Клавы Коки на песню «Краш» вошел в топ-3 самых просматриваемых клипов на YouTube. За год ролик посмотрели более 117 миллионов раз. Еще один клип занял четвертую строчку: «Покинула чат» набрал почти 100 млн просмотров.